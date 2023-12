Le girelle di salmone e stracchino in friggitrice ad aria sono una ricetta ottima per un veloce aperitivo o per un antipasto. Prepararle è veramente facilissimo e, con la cottura in friggitrice ad aria verranno fragranti ed anche molto leggere, visto che non si dovrà aggiungere olio in accesso.



Ricordatevi però che, il segreto di un ottimo piatto sono soprattutto gli ingredienti di qualità, soprattutto quando si parla di pesce.



Se volete provare un’altra ricetta per un buon aperitivo, anche da affiancare a questi rotolini di salmone, vi consigliamo le Nuvole di drago.

Ingredienti girelle di salmone stracchino in friggitrice ad aria

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

200 g stracchino

erba cipollina q.b.

200 g salmone affumicato

1 uovo

Procedimento

Srotolate la sfoglia e mettetela sul piano di lavoro. Ricordatevi che, per non rischiare di romperla, dovrete tirarla fuori dal frigo almeno una decina di minuti prima.

Spalmate sopra la sfoglia prima lo stracchino, poi spolverate l’erba cipollina e ricoprite tutto con il salmone.



Arrotolate bene tutto chiudendolo nella carta forno e mettete il rotolo in frigo per circa 10 minuti, in questo modo potrete tagliarlo in seguito con molta più facilità.

Una volta raffreddato quindi, con un coltello affilato, formate le girelle di circa 2 cm di altezza. Sbattete l’uovo e spennellate le girelle.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi per 2 o 3 minuti. Mettete a cuocere le girelle per circa 12 minuti. Vi raccomando di non sovrapporle.



Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca e modello della vostra friggitrice ad aria.

Consigli

Come avrete notato in queste girelle non è previsto aggiunta di olio e sale. Il salmone e lo stracchino sono ingredienti molto sapidi e saporiti quindi consigliamo vivamente di non aggiungerne in eccesso.



Se non vi piace il sapore dell’erba cipollina vi consigliamo un po’ di finocchietto secco selvatico che con il salmone si sposa alle perfezione.



Potete aggiungere anche della granella di pistacchi tostati all’interno, per un ottimo contrasto di consistenze.