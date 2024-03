Gnocchi al gorgonzola in friggitrice ad aria

Quando si tratta di primi piatti, poche cose possono competere con la cremosità dei gnocchi al gorgonzola. Ma cosa succede se vogliamo realizzare una ricetta in pochi minuti rispetto al piatto tradizionale? La risposta è semplice: basta utilizzare la friggitrice ad aria. Con la sua capacità di cuocere gli alimenti in modo uniforme e croccante senza l’eccesso di olio, la friggitrice ad aria si rivela essere il segreto per ottenere gnocchi al gorgonzola pronti in pochissimi minuti. Che dite li proviamo subito?

La cucina è arte

Ingredienti

500 g di gnocchi di patate freschi

300 g di gorgonzola dolce

200 g di panna da cucina

50 g di speck

1 cucchiaio di olio

1/4 di cipolla

Noci tritate

Formaggio grattugiato

qualche fogliolina di salvia

Procedimento

In una teglia da 20/22 inserite l’olio e la cipolla tritata finemente, fate andare in friggitrice ad aria per 3 minuti a 200 gradi.

A questo punto inserite il gorgonzola a pezzetti e la panna, fate sciogliere il tutto serviranno circa 5 minuti sempre a 200 gradi. Mescolate più volte.

Aggiungete gli gnocchi e fate cuocere per circa 15/20 minuti a 200 gradi nella salsa al gorgonzola.

Consigli

Assicurati di distribuire uniformemente gli gnocchi nella salsa al gorgonzola per garantire una cottura uniforme.

Controlla gli gnocchi, mescolando delicatamente ogni tanto per evitare che si attacchino o brucino sulla superficie della teglia.

Per un tocco extra di croccantezza e sapore, aggiungi le noci tritate e il formaggio grattugiato solo all’ultimo momento, poco prima di servire gli gnocchi al gorgonzola. Puoi inserire anche 2 foglioline di salvia.