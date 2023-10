Google Maps in arrivo la visione immersiva

Google Maps, l’applicazione di navigazione più utilizzata al mondo, non smette mai di innovare, rendendo i tuoi viaggi più interessanti ed efficienti che mai. Arriva con la nuova funzionalità “Immersive View” per i percorsi, consente di esplorare il tragitto in anteprima, indipendentemente dal mezzo di trasporto: auto, bicicletta o a piedi.

Google Maps con Immersive View sta arrivando con Android, iOS e sistemi mobili delle auto elettriche ad Amsterdam, Dublino, Londra, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose, Tokyo, Firenze e Venezia, questa opzione offre una vista multidimensionale dettagliata del percorso prima di iniziare il viaggio.

Esperienza ottimizzata già per Firenze e Venezia come città esempio

Se desideri fare una pedalata da Santa Maria Novella a Firenze fino a Piazzale Michelangelo – è stato raccontato durante l’eventi Google I/O – richiedi le indicazioni per il ciclismo e tocca “Immersive View” per esaminare ogni dettaglio del percorso. Questa funzionalità ti permette di prepararti alle svolte, pianificare il momento migliore per partire in base alle condizioni del traffico e alle previsioni meteorologiche, evitando di guidare sotto la pioggia o nel traffico intenso.

Esplorazione avanzata grazie all’IA, anche su Goolge Lens

Google Maps utilizza l’intelligenza artificiale per fornire un’immersione avanzata in luoghi e punti di riferimento. Questo ti permette di esplorare ristoranti e attrazioni prima di visitarli fisicamente. Inoltre, gli sviluppatori possono creare esperienze immersive utilizzando “Photorealistic 3D Tiles” in Google Maps Platform.

Anche Google Lens in Maps (precedentemente noto come Ricerca con Live View) utilizza l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per semplificare l’orientamento. Basta toccare l’icona di Lens nella barra di ricerca e sollevare il telefono per trovare informazioni su bancomat, stazioni di transito, ristoranti e altro nelle vicinanze. Questa funzione si estenderà a oltre 50 nuove città, tra cui Roma e Milano.

Novità anche per i veicoli elettrici, poi miglioramenti con foto e ricerca interessi

Google Maps offre informazioni utili sulle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Gli utenti possono verificare la compatibilità con il proprio veicolo, la velocità di ricarica disponibile e l’ultima volta in cui la stazione è stata utilizzata. Questo servizio sarà disponibile su iOS e Android in tutto il mondo.

La funzione di ricerca in Google Maps si evolve per offrire risultati fotografici basati su miliardi di foto condivise dagli utenti. Questo consente di trovare ispirazione per le attività e di scoprire luoghi che corrispondono alle tue preferenze.

Google Maps ora offre suggerimenti tematici per le attività e i ristoranti in base ai tuoi interessi. Questa funzione sarà presto disponibile in tutto il mondo su Android e iOS.