Google Pay: come funziona, sicurezza, pagamenti e banche supportate

Google Pay rappresenta una delle novità più interessanti dal punto di vista tecnologico ed economico. L’app ha delle implicazioni davvero molto interessanti, Google Pay infatti permette di sincronizzare tutte le proprie carte di credito (o debito) al proprio account Google. In pratica, la tecnologia ci permette di trasformare il nostro smartphone in una sorta di portafoglio super sicuro.

Con Google Pay infatti sarà possibile effettuare pagamenti sia online che in negozi fisici (ed è questo l’aspetto più innovativo). Per effettuare il pagamento in negozio è necessario e sufficiente accostare il proprio dispositivo al POS e in pochissimi secondi, come per magia, il pagamento sarà effettuato!

Come Funziona Google Pay

Google Pay è un servizio che permette agli utenti di effettuare dei pagamenti sfruttando la tecnologia “contactless“. Ma non solo, come per l’app P2P di Postepay, anche Google Pay permette di effettuare transazioni di denaro in favore di parenti ed amici. Insomma con Google Pay lo smartphone si trasforma in un vero e proprio portafogli digitale che permette di effettuare i pagamenti sia online che dal vivo.

È possibile scaricare l’Applicazione ufficiale di Google Pay sia sugli smartphone con sistema operativo Android che sui dispositivi Apple.

Ovviamente non tutti gli smartphone riescono a garantire i servizi di Google Pay, per quanto concerne in particolare i dispositivi Android, occorre che sullo smartphone ci sia il sistema operativo Lollipop o versione superiore.

Per quanto concerne i Device di casa Apple, il sistema operativo installato deve essere iOS 9 o superiore. Google Pay può essere utilizzato anche sugli smatwatch Apple, è necessario però il sistema operativo Wear Os o superiore.

Come Pagare con Google Pay

Effettuare le transazioni attraverso Google Pay è estremamente semplice. È fondamentale innanzitutto scaricare sul proprio Device l’App di Google Play sull’apposito store. Una volta scaricata occorre inserire alcuni dati richiesti (alcuni di essi anche sensibili). È ovvio che l’App chiederà anche l’inserimento dei dati della carta di credito che si vorrà utilizzare. Una volta inserito tutto ciò il vostro smartphone sarà pronto ad effettuare i pagamenti.

Per le transazioni inferiori a 25 euro è sufficiente avvicinare il proprio dispositivo al POS. L’attuale normativa prevede che è possibile effettuare solo ed esclusivamente due pagamenti senza una autenticazione, al terzo pagamento è necessario confermare il pagamento attraverso il semplice sblocco del dispositivo con la modalità preferita. Ovvero Pin, Touch ID, Face ID ecc. Per quanto concerne le transazioni superiori alle somme sopra indicate è necessario avvicinare il dispositivo al POS ma fin dal primo pagamento è necessaria l’identificazione del soggetto tramite lo sblocco del Device.

Le procedure in questione ovviamente sono previste per gli acquisti nel negozio fisico, per quanto riguarda invece gli acquisti online è tutto più semplificato. Per effettuare il pagamento occorre solo aprire l’App di Google Pay e selezionare il metodo di pagamento “Paga con Google Pay” e il gioco è fatto!

Dove è possibile usare Google Pay

Oggi non tutte le banche sono abilitate con l’App in questione, ma grazie all’utilità ed all’efficienza del servizio è facile immaginare che il numero degli istituti di credito abilitati al pagamento di Google Pay è destinato ad aumentare inesorabilmente.

Attualmente le banche abilitate sono:

Banca Mediolanum;

Nexi;

Widiba;

Tim Pay, la carta prepagata di Tim;

Revolut Bank, è una banca che offre conti, carte di pagamento e altri servizi;

Boon, la carta virtuale;

N26, un conto semplice da usare e a zero spese che ti fornisce anche una carta;

A breve entrerà nel suddetto circuito anche un altro colosso, ovvero Poste Italiane.

Ovviamente non è possibile utilizzare Google Pay in tutti i negozi presenti nel sistema economico, sorge spontanea una domanda: ”come faccio a sapere dove posso utilizzare Google Pay?” Onde evitare spiacevoli equivoci i creatori di Google Pay hanno creato un adesivo che i commercianti dovranno incollare sulla cassa come segnale di adesione a quel determinato metodo di pagamento.

Google Pay, quindi, non è solo un semplice metodo di pagamento ma è anche uno strumento attraverso il quale è possibile incanalare clientela verso determinati negozi che permettono di effettuare il pagamento in questione.

Attenzione alla sicurezza

Quando si parla di soldi occorre tenere in considerazione anche un altro aspetto inscindibilmente, ovvero la sicurezza. Molti si chiedono se Google Pay sia o meno sicuro. Google è stata molto attenta alla tematica, anche perché la sicurezza dei pagamenti costituisce l’asse gravitazionale attorno al progetto targato Google. A che serve un pagamento rapido se si rischiano truffe? Quando si effettua un pagamento l’App non condivide in nessun modo il numero della carta e tutto il procedimento è interamente virtuale.

E se perdiamo il Device su cui è installata l’App di Google Pay?

In questo caso bisogna utilizzare il servizio offerto da Google “trova il tuo telefono” per bloccarlo e cambiare la precedente password. In tal modo il soggetto che ha rubato il dispositivo non potrà sbloccarlo ergo non potrà più effettuare pagamenti a carico e all’insaputa della vittima.