Grande Fratello, chi è Anita Olivieri: Età, Fidanzato e Instagram

Romana, e intraprendente Anita Olivieri è tra le concorrenti nip del Grande Fratello 2023 che più si è distinta. Personalità in vista, e carattere determinato la giovane ha deciso di partecipare al reality di Cinecittà per dimostrare che oltre i suoi capelli biondi e occhi azzurri c’è molto di più. Non ama infatti chi le dice che è solo molto bella. Sin dai primi giorni nella casa non ha mancato di imporre i suoi pensieri, non a caso si è scontrata anche con alcuni dei coinquilini.

Biografia

Classe 1997, Anita Olivieri è nata a Roma. E’ cresciuta con la mamma e la nonna e ha un fratello. Ragazza intraprendente e molto decisa è molto legata alla sua famiglia. Sul suo account social sono pubblicate molto foto del suo quotidiano. Si occupa di marketing e lavora in un’azienda di automotive. Si è iscritta alla triennale di Relazioni internazionali a La Sapienza e poi ha conseguito la magistrale e un master alla LUISS Business School. Il mondo dello spettacolo la incuriosisce ma ancora non sa cosa vuole fare da grande. Il Grande Fraello è un’esperienza che considera formativa e di crescita.

Chi è Anita Olivieri?

Nome: Anita Olivieri

Data di Nascita: 25 maggio 1997

Segno Zodiacale: Gemelli

Città di Nascita: Roma

Profilo Instagram Ufficiale: @aegaleos

Vita Privata

Anita è ufficialmente single, ma scorrendo le foto del suo profilo Instagram appare spesso insieme ad un ragazzo, Edoardo Sanson di 27 anni. I due hanno trascorso le vacanze insieme e non è chiara la natura del loro rapporto. Per ora nella casa non ha mai fatto cenno di questa presenza nella sua vita anche se in una conversazione Letizia ha accennato al fatto che loro sono entrambe fidanzate. La giovane ha un profilo Instagram seguito da più di 9 mila followers, numero che grazie al reality di Cinecittà è destinato a crescere.

Curiosità