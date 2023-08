Grande Fratello Vip 8, nuovo vip ufficializzato: ecco chi è

Al debutto del Grande Fratello Vip 8 manca davvero poco. Mai come quest’anno per Alfonso Signorini è stato difficili mettere insieme una squadra di spessore e che abbia qualcosa da raccontare. La linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi mira ad eliminare quell’allure trash che spesso ha caratterizzato le ultime edizioni.

Signorini ha dovuto ottenere l’approvazione dei vertici di rete per ogni concorrente scelto che a priori non deve essere solo un influencer di successo, ne tanto meno avere un profilo Only fans attivo. Molti vip sono stati scartati e non presi in considerazione e questo ha reso le cose ancora più complicate per il conduttore e anche autore del programma. Nei giorni scorsi il direttore di Chi ha reso noto il primo nome ufficiale tra quelli che varcheranno l’ambita porta rossa della tv.

Alex Schwazer è stato annunciato da Signorini su Instagram mentre l’attrice Beatrice Luzzi ha confermato la sua presenza nella casa di Cinecittà tramite alcuni post. Dovrebbe entrare anche Grecia Colmenares, volto storico di tante tenelovelas. Confermato l’ingresso anche di Giampiero Mughini. Lo scrittore, ma anche opinionista e giornalista ha rivelato d’essere un concorrente del prossimo GFVIP scrivendo una lettera a Dagospia, il portale non ha esitato a pubblicare la missiva.

Mughini: “Caro Dago tra poco parteciperò…“

“Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi”.

Queste le parole scelte dal saggista per annunciare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Un’esperienza che Mughini considera formativa. Dovrebbero essere nel cast del nuovo GFVIP anche Fiordaliso, l’attore napoletano Ciro Petrone e l’ex professoressa de L’eredità Samira Lui e l’attore e ballerino Massimiliano Varrese. Per ora non si sono stati altri annunci ufficiali.