Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini richiesta la rimozione dalla conduzione del reality

Prende sempre più forma e sostanza la possibilità che Alfonso Signorini sia rimosso dalla conduzione del Grande Fratello Vip, del resto sin dall’inizio del reality il direttore di Chi non è apparso a suo agio nel ruolo, inoltre ha avuto atteggiamenti non sempre imparziali con i vari inquilini.

La possibilità che Alfonso Signorini sia sostituito nella conduzione del programma è stata data da una petizione aperta su Change. org firmata in poco tempo da più di 300 persone, nella richiesta viene fatto notare che il conduttore e i suoi opinionisti Pupo e Wanda Nara sono stati faziosi e hanno fatto dei favoritismi. Per esempio nell’ultima puntata andata in onda hanno puntato il dito contro Fernanda Lessa rimproverandola in un modo umiliante per aver perseguitato Antonella Elia definendola negativa, ma non hanno punito quest’ultima per aver maltrattato con percosse Valeria Marini.

L’accusa del conduttore alla Lessa avrebbe provocato nella modella una reazione d’alterazione psicologica grave, la modella per molti telespettatori sarebbe stata bullizzata da Signorini e dai suoi compari in studio. Lo stesso marito della modella a Pomeriggio 5 avrebbe detto che quello che Signorini e co. hanno fatto è una vera e propria caccia alle streghe.

Grande Fratello Vip, l’#signorinifuori topic trend su Twitter

La petizione mette in evidenza l’atteggiamento d’evidente preferenza che Alfonso Signorini avrebbe nei confronti di alcuni concorrenti, vedi Antonella Elia, lasciando in disparte altri soggetti come Denver o la Nunez decisamente più educati e spontanei che meriterebbero una maggiore visibilità.

C’è da dire che oltre le tante firme raccolte con la petizione anche Twitter e altri social invocano le dimissioni di Signorini, Pupo e Wanda Nara, non a caso l’hashtag #signorinifuori è topic trend su Twitter.