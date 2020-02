Grande Fratello Vip, il fidanzato d’Elia lite con Barbara D’Urso

Pietro delle Piane fidanzato di Antonella Elia si è scontrato con Barbara D'Urso a Live non è la D'Urso invitato per sottoporsi alla macchina della verità

Ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità propostagli da Live non è la D’Urso il fidanzato di Antonella Elia Pietro Delle Piane, ha acconsentito per manifestare la sua sincerità nei confronti della fidanzata chiusa nella casa del Grande Fratello Vip a cui hanno rivelato un suo presunto tradimento con l’ex Fiore Argento.

Dopo aver risposto alle prime domande della macchina della verità Pietro si è innervosito perchè smentiva ogni sua affermazione, l’uomo ha gridato al complotto accusando la padrona di casa di aver manipolato tutta la situazione per poi specularci durante la serata del Grande Fratello Vip in onda questa sera.

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Pietro è stato decisamente vivace, i due si sono fronteggiati e il fidanzato dell’Elia ha deciso di abbandonare il test perchè si è sentito sottoposto ad una pressione inadeguata, certo d’essere uno strumento per far ottenere maggiore visibilità televisiva al reality e a far crollare Antonella.

Barbara D’Urso a Pietro: “Stai dicendo che è tutto una buffonata?”

Pietro ha insistito sulla sua sincerità nonostante la macchina dicesse il contrario, non ha tradito Antonella e solo quando parlerà con lei potraà spiegarle la sua posizione. Ovviamente Barbara D’Urso ha risposto alle accuse di manipolazione e dopo aver detto la sua ha invitato l’uomo ad andarsene:” Stai dicendo che è organizzato da me? Che è tutto una buffonata?“

Pietro ha lasciato lo studio senza finire il test e siamo certi che tutto ciò verrà mostrato ad Antonella nella puntata di oggi, solo per rendere le cose meno dolorose alla showgirl già molto confusa e impotente.