Chi è Antonella Elia: etá, carriera, vita privata, fidanzato e curiosità

Antonella Elia oggi ha 57 anni, sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 dal prossimo 8 Gennaio, si è conquistata un posto nel reality con merito, vista anche la sua prestigiosa carriera. Antonella Elia nasce a Torino nel 1963, finiti gli studi classici decide d’andare a Roma e dopo aver frequentato la scuola di Tonino Conte decide d’intraprendere la carriera prima d’attrice in alcuni spettacoli teatrali e poi approda in tv in una delle trasmissioni più famose degli anni’80 Non è la Rai. É infatti una delle ragazze che affianca la conduttrice Enrica Bonaccorti.

Di lì in poi lavora con personaggi del famosi come Raimondo Vianello, Corrado, paolo Bonolis e Mike Buongiorno. Antonella Elia non ha mai esitato a mostrarsi com’è veramente e difficilmente ha ceduto ai compromessi della tv: impossibile non ricordare la sua rissa con Aida Yespica in Honduras, nella prima edizione dell’Isola dei Famosi.

Chi è Antonella Elia

Nome : Antonella Elia

Data di nascita : 1 Novembre 1963

Età : 57 anni

Peso : 50 kg

Altezza : 1,65 cm

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale : Scorpione

Titolo di studio : Diploma liceo Classico

Professione : showgirl, conduttrice

: showgirl, conduttrice Altezza: 160

Account social: instagram

Figlio : Non ha figli

Fidanzato: dal 2013 al 2018 è stata legata allo scrittore Fabiano Petricone. Da 1 anno il suo nuovo compagno é Pietro Delle Piane

Carriera di Antonella Elia

Antonella Elia ha un’incredibile carriera, la showgirl ha esperienze teatrali, cinematografiche e televisive. Infatti grazie all’incontro con personaggi come Corrado, Mike Buongiorno e Raimondo Vianello, riesce ad affermarsi come una vera e propria professionista. Negli anni ’80 dopo aver debuttato in alcuni spot pubblicitari affianca Corrado nella Corrida storico varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Poi si diletta con Jocelyn in Cos’è Cos’è. In seguito si afferma in Non è la Rai, dopodiché è accanto a Paolo Bonolis nel varietà estivo “Bulli & pupe”. Lavora anche con Fabrizio Frizzi e Luca Barbareschi, indimenticabile il suo ruolo spiritoso e goliardico accanto a Raimondo Vianello in Pressing. Il sodalizio con Mike Bongiorno iniziato con Festival italiano prosegue per gli anni avvenire nel programma La Ruota della fortuna.

Anche gli anni ’90 confermano il successo di Antonella Elia in tv, la it girl lascia Mediaset e passa a Tmc2, dove conduce la trasmissione quotidiana Dritti al cuore programma che dura poco più di un anno. Poi si dedica al teatro e viene scritturata per interpretare alcune fiction di successo come Caro Maestro. Nei primi anni del 2000 Antonella lascia l’Italia per andare a studiare negli Stati Uniti, seguendo il corso di Milton Katselas presso la Beverly Hills Playhouse di Los Angeles. Quando torna a Roma accetta d’essere una delle naufraghe della prima Isola dei Famosi dove non esita a far vedere il meglio di se stessa. Negli ultimi anni Antonella è stata impegnata in molti programmi tv e si è anche cimentata nella scrittura, nel 2017 è stata una delle protagoniste di Pechino Express – Verso il Sol Levante.

Vita privata, fidanzati, famiglia

La sua vita privata pur essendo un personaggio pubblico molto in vista, non è mai stata oggetto di gossip interessante. Appena 57enne oggi è single e non ha figli. Dal 2013 al 2018 è stata legata allo scrittore Fabiano Petricone, professore dell’Aquila con cui ha condiviso molte cose e che definisce uno fra gli uomini più intelligenti che ha incontrato. Nonostante questo, la relazione è terminata perchè fra i due era rimasta solo una bella amicizia. L’unico rimpianto di Antonella è quello di non aver avuto dei figli, recentemente ha poi confessato d’aver avuto un aborto a 26 anni. Oggi Antonella é super innamorata del compagno, Pietro Delle Piane, doppiatore e attore.

La famiglia di Antonella Elia

Suo padre era Enrico Elia, avvocato torinese deceduto nel 1979 nell’incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, Antonella a soli 16 anni resta orfana poiché la madre era morta quando lei aveva 1 anno. Cresce con i nonni che si prendono cura di lei.

