Grande Fratello Vip, lite social tra Ursula Bennardo e la fidanzata di Licia Nunez: cosa è successo?

Le liti al Grande Fratello Vip sono all’ordine del giorno, naturale che gli inquilini chiusi nella casa da alcuni mesi sono al limite della sopportazione e anche una cosa banale può scatenare una discussione dalla portata decisamente estrema, quello che però appare meno normale sono le discussioni che nascono tra i parenti dei concorrenti a mezzo social.

Ursula Bennardo compagna di Sossia Aruta e Barbara Eboli fidanzata di Licia Nunez si sono attaccate vivacemente su Instagram, le due donne non hanno avuto nessuna attenzione nella scelta dei termini da usare considerata la pubblicità dei social. Ad iniziare la fidanzata di Licia Nunez che ha taggato l’ex dama del trono over di Uomini e Donne mettendola in guardia sul tipo di uomo che ha a fianco:

“Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di me***. Altrimenti potresti perdere qualche televendita. A differenza tua ti taggo perché non ho nessun problema a dirti quello che penso!“

Ursula Bennardo: “Sono orgogliosa della persona perbene che sono e del mio uomo”

L’attacco frontale di Barbara Eboli non è stato ignorato da Ursula Bennardo che ha risposto, anche se modo impersonale, alla fidanzata di Licia Nunez senza mezzi termini facendo notare alla donna d’essere disturbata dal fatto che lei viva all’ombra della fidanzata più nota. Ursula ha poi detto d’essere orgogliosa della persona che è e ovviamente anche del suo uomo:

“Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra. È umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce. Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici. Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione. Che brutta figura di cacca state facendo.”