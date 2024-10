Horror Club su Pluto TV è pronto a far vivere l’horror a 360 gradi

La proposta di Pluto TV– leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST (Free Ad-Supported Streaming Television – dedicata agli amanti dell’horror si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di Horror Club, un nuovo canale con i film più inquietanti e adrenalinici firmati Minerva Pictures.

A partire da ottobre il nuovo canale affiancherà il già popolare Pluto TV Horror, consolidando la piattaforma come il punto di riferimento per tutti coloro che cercano suspense, brividi e atmosfere da incubo.



Con una selezione di titoli iconici, cult e novità esclusive, Horror Club offrirà agli spettatori un’esperienza di terrore unica, completando l’offerta per chi ama l’horror a 360 gradi.

Mostri leggendari, zombie spaventosi, clown inquietanti e vampiri assetati di sangue:

Horror Club presenta una libreria in costante aggiornamento, con centinaia di film pronti a far vivere agli spettatori le loro paure più profonde. Il canale proporrà una programmazione che include capolavori di registi iconici come Scanners e Rabid – Sete di sangue di David Cronenberg, e The Addiction di Abel Ferrara, acclamato a livello internazionale e candidato all’Orso d’oro al Festival di Berlino. Non mancheranno classici come Il pozzo e il pendolo e Castle Freak di Stuart Gordon, o il cult Puppet Master – Il burattinaio di David Schmoeller. Gli amanti dell’horror avranno anche l’occasione di rivedere pietre miliari come La notte dei morti viventi e Diary of the Dead di George Romero, il maestro indiscusso del cinema zombie.





Tra i titoli più recenti, ci saranno pellicole con attori di fama mondiale, come

Prisoners of the Ghostland con Nicolas Cage e Sofia Boutella, Il Corvo 3 – Salvation con Kirsten Dunst e The Vault – La rapina maledetta con James Franco. In esclusiva su Horror Club sarà trasmesso anche You’ll Never Find Me, un’opera prima australiana diretta da Indianna Bell e Josiah Allen, apprezzata dalla critica dopo la sua première al Tribeca Film Festival per la sua capacità di sorprendere il pubblico con un finale intenso e inaspettato.

La programmazione di Horror Club non si ferma qui.

Il canale offrirà infatti appuntamenti speciali in occasione di festival e ricorrenze. Il 31 ottobre dalle 22.00, per la notte di Halloween, da non perdere Crabs, un horror-comedy con mostruosi granchi assassini, doppiato in modo esilarante grazie all’intelligenza artificiale. A seguire, nella notte tra l’1 e il 2 novembre, andrà in onda The Primevals, il film postumo di David W. Allen, maestro degli effetti speciali. Un omaggio al cinema fantasy anni ’80, con una straordinaria animazione in stop-motion che regalerà un’esperienza visiva mozzafiato.



Horror Club su Pluto TV è pronto a far vivere l’horror a 360 gradi, con una programmazione da brivido che soddisferà anche i fan più esigenti. Su Pluto TV ogni incubo prende vita sullo schermo, in un unico canale!