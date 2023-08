Il momento della Lazio è quello che è. La squadra biancoceleste si ritrova con zero punti dopo due partite di campionato. L’esordio davanti al pubblico di casa, ieri sera, è stato amaro, ci ha pensato il Genoa di Gilardino a rovinare la festa biancoceleste. Un gol di Mateo Retegui al 16esimo minuto ha messo il fermo ad un match che non ha mai visto i padroni di casa capaci di reagire per sovvertire l’epilogo. Mastica amaro Maurizio Sarri che, nel post-partita, ha dato la colpa al ritardo fisico dei suoi giocatori in particolar modo dei nuovi. Dopodiché, a proposito di nuovi, ha di fatto annunciato l’arrivo di un nuovo giocatore: “Porterà – ha detto ai microfoni di DAZN – caratteristiche che ci mancano”. Il riferimento è a Guendouzi. Scopriamo chi è.

Chi è Matteo Guendouzi

Chi è Matteo Guendouzi? È lui il nuovo acquisto pronto ad approdare alla corte di Maurizio Sarri, forse già questa sera. Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié – semplicemente Guendouzi, per le cronache – è un centrocampista francese classe 1999. Arriverà alla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto, l’operazione costerà alle casse capitoline circa 18 milioni di euro. Ma chi è? Cosa possiamo dire sul suo conto?

Le caratteristiche tecniche

Mediano e mezz’ala, Guendouzi è un centrocampista duttile capace di coniugare geometrie ed intensità. Molto strutturato fisicamente, infatti, porterà fosforo e capacità di interdizione allo scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Ma non è solamente un incontrista: bravo nel palleggio e nell’inserimento, Guendouzi è capace di portare gol ed assist alla causa. 5 reti e 5 passaggi vincenti sono il bottino accumulato nell’ultima stagione giocata nelle file del Marsiglia.

Il Background

Ecco chi è Guendouzi: un tuttocampista che sarà molto utile a Murizio Sarri. Arriva dall’OM Marsiglia dopo che l’Arsenal, società che ne deteneva il cartellino, lo aveva ceduto a titolo definitivo. Nel mezzo, anche una parentesi in Bundesliga con la maglia dell’Herta Berlino. Ma la sua carriera iniziava a casa, in Francia. Prima nelle giovanili del Psg, poi al Lorient dove debutta in Ligue 1. Ha girato mezza Europa Guendouzi. Ora c’è l’Italia nel suo futuro. Sarri lo aspetta: è lui l’antidoto consolatorio a questo amaro inizio di stagione.