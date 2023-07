Calciomercato: Hojlund resta, caso Mbappè al PSG

Le ultime news di calciomercato parlano di un Manchester United che avrebbe perso interesse per il gioiellino dell’atalanta e del caso Mbappè che blocca il mercato del Paris Saint Germain

Calciomercato: il Manchester United si ritira?

Il Manchester United è uno dei club interessati al giovane attaccante dell’atalanta, il gioiellino danese Rasmus Hojlund. Sono molti i club europei interessati all’attaccante, ma nessuno sembra soddisfare le richieste del club. L’Atalanta chiede 90 milioni di euro. I Red Devils avevano offerto qualche settimana fa 35 milioni, ma il club ha rispedito l’offerta al mittente. Anche il Paris Saint Germain aveva mostrato interesse per il classe 2003, ma il caso Mbappé ha raffreddato gli animi dei parigini. La situazione con l’attaccante francese blocca il mercato del club e solo una volta sciolto il nodo si potrà pensare alle nuove leve. I parigini potrebbero buttarsi proprio sull’attaccante in forza all’Atalanta.

Il caso Mbappè

Kylian Mbappè è fuori dalle tournée asiatica del Paris Saint-Germain. Considerato fuori rosa da Luis Enrique e dal presidente Nasser Al-Khelaifi, il giocatore sta mettendo in crisi il mercato della squadra. Il Real Madrid potrebbe averlo a parametro zero la prossima estate. Idea che non fa sorridere Al-Khelaifi, che disperderebbe un ingente patrimonio. Il Real attende, ma c’è anche l’Al Hilah a tentare il francese. L’offerta per il giocatore, 400 milioni di ingaggio in 2 anni, è difficile da ignorare. Ai parigini andrebbero 200 milioni.