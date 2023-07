Calciomercato: Lazio su Zielinski, Isco verso l’Italia

La Lazio fa pressing su Zielinski mentre Isco è a caccia di una squadra.

Calciomercato: Isco verso l’Italia?

Isco rilascia un’importante dichiarazione a Marca, quotidiano spagnolo, e lo fa dopo 5 anni di lungo silenzio. L’ex Real Madrid ha raccontato diversi retroscena, tra cui la lite con l’ex DS della Roma Monchi, con il quale sarebbe venuto alle mani. A Siviglia non è andata come sperava e ora l’ex Real Madrid potrebbe approdare in Italia. Le squadre interessate sono Fiorentina, Atalanta, Roma e Genoa.

- Advertisement -

Intanto la Lazio lavora per rafforzare l’organico e sostituire Milinkovic. Il giocatore che potrebbe sostituirlo è Zielinski, ma c’è anche la pista Torreira. De Laurentiis vorrebbe 35 milioni, ma la Lazio è disposta a spenderne 25.

Intanto sulla sponda Juve esplode il caso Bonucci. Il difensore vuol restare ma la società lo ha messo fuori rosa di recente.

- Advertisement -

Il caso Bonucci

Tiene banco il caso Bonucci, che sembra trasformarsi in una sorta di braccio di ferro tra giocatore e società. Il calciatore ha dichiarato di voler rimanere e onorare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, ma la Vecchia Signora altri piani. Attualmente Bonucci non può allenarsi assieme al gruppo, ma sembra che la cosa non lo faccia desistere dai suoi propositi.

Intanto il suo agente pare stia cercando una nuova sistemazione. Bonucci è infatti intenzionato a partecipare ai prossimi europei e per farcela dovrà giocare con continuità.