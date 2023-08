Guida Whatsapp: come scrivere testi colorati o con font diversi grazie ad un’app

Su Whatsapp non è possibile scrivere testi colorati direttamente da app, per poterlo fare bisogna utilizzare un’app secondaria. Quindi, aprite il Google Play Store e installate Stylish Text.

È presente anche nello store mobile di Apple ed è distribuita da diversi sviluppatori, non abbiamo trovato per ora la versione per il WhatsApp al computer. Stylish Text si riconosce dalla S particolare scelta come logo, consente sia su Android che su Apple di personalizzare molto la scrittura su Whatsapp.

Installazione

Abbiamo installato da Android, Stylish Art di RuralGeeks, inserimento immediato anche con telefono a memoria piena. Non appena aperta l’applicazione, subito la prima schermata informativa. “Modelliamo il tuo testo ovunque utilizzando: bolla galleggiante e barra galleggiante (diverse istruzioni), menu di selezione del testo (altre istruzioni). Ci sono poi altre istruzioni, infine il permesso di accessibilità che attiva tutti i comandi per personalizzare la scrittura in Whatsapp.

Utilizzo

Abbiamo provato subito la bolla galleggiante e la barra, le istruzioni sono queste: toccare l’icona Stylish Text sulla barra inferiore, accendere l’interruttore per bolla o barra galleggiante, digitare in qualsiasi applicazione e toccare bolla o barra, selezione uno stile qualsiasi dall’elenco. Questi passaggi vengono mostrati anche con un video.

Seconda istruzione: menù di selezione del testo. Prima cosa, digitare e selezionare il testo in qualsiasi applicazione, toccare su tre punti verticali menu, selezionare il testo dal menu, selezionare lo stile dalle finestra di dialogo. Anche questo passaggio ha il suo video dedicato.

Risultato finale

Siamo riusciti a scrivere dei testi colorati sia su Whatsapp che su Messenger, non si possono scegliere dei colori per i caratteri ma si possono scegliere dei font colorati, alcuni si sbloccano dopo visualizzazione pubblicitaria.

Quest’app, descritta anche da Aranzulla nel suo blog famoso, da la possibilità di personalizzare di più i testi di Whatsapp e scegliere stili eleganti, più accattivante, anche colorati, finora l’unica tonalità trovata è quella azzurra.

Whatsapp da la possibilità di scrivere il testo in grassetto, corsivo e sottolineato ma non da la possibilità di scegliere font e colore testo, azione possibile utilizzando solo app di terze parti oppure solo negli stati social, rivolti a più contatti e non nelle singole chat private o di gruppo.