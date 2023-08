Ha finalmente trovato una casa tutta per lui Magic, il cane che guardava in faccia chi gli sparava

Mentre il suo aggressore gli puntava una pistola addosso Magic ha avuto il coraggio di guardarlo dritto in faccia. Il cane era gravemente ferito alla testa ma i veterinari lo hanno salvato e curato. Ora è il momento per lui di vivere in una casa dove ci sono persone che lo amano e che si possano prendere cura di lui per sempre.

Per chi non ne conoscesse la storia, era il mese di gennaio quando Magic, cucciolo di pastore tedesco di appena 10 mesi veniva recuperato dal Louisville Metro Animal Services con una profonda ferita da arma da fuoco al capo che si era procurato durante un’aggressione e che faceva presagire il peggio. Il proiettile era entrato da sopra l’occhio destro andandogli a frantumare la mascella inferiore, “In base all’angolo della ferita di Magic possiamo supporre che stesse guardando il suo aggressore quando è stato colpito“, ha detto Andrea Mattingly della Kentucky Humane Society a Newsweek.

La corsa alla clinica per le necessarie cure mediche: “Magic ha avuto bisogno di più interventi chirurgici, antidolorifici e alimentazione con siringhe durante il suo recupero e sino a quando non è stato in grado di poter essere adottato“, ha spiegato Mattingly.

Ora il cane è stato affidato alle cure di una famiglia, dove finalmente avrà una casa tutta sua e potrà godere dell’amore dei suoi padroni.