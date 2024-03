Ha guadagnato milioni di dollari con gli gnocchi, ecco come è successo

Nadia Liu Spellman, erede del celebre ristorante cinese Sally Ling a Boston, ha dimostrato che la passione per la cucina unita a una solida esperienza nel settore finanziario può tradursi in un business di successo. Dopo aver dedicato cinque anni al mondo bancario a New York, la svolta arriva con il ritorno alle origini: gli gnocchi, un piatto amato fin dall’infanzia.

Con l’ambizione di innovare senza dimenticare la tradizione, Nadia utilizza un’eredità di 30.000 dollari e un prestito di 160.000 dollari per aprire il primo Dumpling Daughter nel 2014. La sua visione era chiara: rivisitare e condividere il piatto comfort della sua famiglia con il mondo, mantenendo l’autenticità e la qualità al primo posto. L’adozione di una linea di produzione automatizzata ha permesso di aumentare la produzione mantenendo elevati standard qualitativi.

Oggi, Dumpling Daughter non è solo un nome familiare tra gli appassionati di cucina cinese, ma un vero e proprio brand in espansione. Con tre ristoranti operativi, una forte presenza online tramite Amazon e la distribuzione in mille supermercati, l’azienda vende 50.000 confezioni di gnocchi al mese.

I ristoranti servono fino a 4.000 gnocchi al giorno, dimostrando l’alto livello di accettazione e amore per il prodotto. Inoltre, il successo si estende oltre la cucina, con la pubblicazione di un libro di ricette che permette agli appassionati di provare gli gnocchi di Dumpling Daughter a casa.

La storia di Nadia Liu Spellman

Nadia Liu Spellman ha fondato Dumpling Daughter, una catena di cibi congelati basata sulle ricette dei suoi genitori. Attualmente, i suoi prodotti venduti nei suoi 3 negozi alimentari nell’area di Boston su diversi siti e-commerce.

Come detto in precedenza il suo business genera oltre 4,5 milioni di dollari all’anno, vendendo più di 4.000 gnocchi al giorno. Lei e suo marito Kyle, che possiede il ristorante Heirloom ed è partner di Spellman Ventures, condividono un’interesse per il golf.

Nadia ha modellato Dumpling Daughter in modo meno glamour rispetto al ristorante dei suoi genitori, seguendo il consiglio di suo padre di creare un modello di business che generasse vendite senza richiedere la sua presenza costante.