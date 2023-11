Highlights dicembre Boomerang

BUGS BUNNY COSTRUZIONI – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 4 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 17.15.

Approdano in Prima TV assoluta su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della serie BUGS BUNNY COSTRUZIONI con protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

In queste inedite avventure il team della Bugs Bunny Costruzioni sarà in grado di realizzare opere incredibili come: uno studio radiofonico, un laboratorio per confezionare il miele, una baita in montagna, uno skate park e persino un campo da minigolf.

Gli intramontabili personaggi targati Warner Bros. Animation sono pronti a conquistare il pubblico più giovane con questa inedita serie ricca di spassose avventure.

In questo nuovo show

Bugs Bunny, Lola, Daffy, Porky e Titti, aiutano i loro concittadini, gli abitanti di Looneyburg, costruendo magnifici edifici. Che si tratti di una nuova pista o di un gelato gigante, nessuna impresa per i Looney Tunes costruttori si rivela impossibile grazie anche ai loro incredibili veicoli personalizzati e allo spirito di squadra.

In queste inedite puntate i protagonisti saranno chiamati a viaggiare in giro per il mondo per cimentarsi nella costruzione di opere quali: una sala da festa per compleanno di un Principe, uno stadio di calcio in Messico, la passerella per una sfilata di moda in Francia, un ristorante-autobus in Cina e un gioco in Giappone.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI combina la stravaganza e l’umorismo dell’iconico gruppo di personaggi attraverso storie e valori moderni, nei quali i bambini di oggi potranno facilmente immedesimarsi.

BATWHEELS – FESTE SUL GHIACCIO – IN PRIMA TV ASSOLUTA

Il 25 dicembre alle 18.55.

Per il giorno di Natale Boomerang (canale 609 di Sky) propone ai suoi fan un appuntamento da non perdere: lo speciale natalizio BATWHEELS – FESTE SUL GHIACCIO.

Frustrata dalle distrazioni natalizie delle Batwheels, Batwing decide di sventare da sola il piano malvagio di Natale di Mr.Freeze, ma presto si accorgerà quanto sia difficile farlo senza l’aiuto del team.

BATWEELS, prodotto da Warner Bros. Animation, è il nuovo e primo imperdibile show targato DC con protagonisti Batman, Robin e Batgirl dedicato al pubblico prescolare.

La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine!

Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi DC.

Le Batwheels vivono nella Batcaverna,

direttamente sotto la residenza di Bruce Wayne. Il quartier generale di Batman per la lotta al crimine è un paradiso automatizzato per i veicoli, dotato di tutto ciò di cui il team ha bisogno per la manutenzione e il supporto, comprese le stazioni di rifornimento, le baie di riparazione e i computer che la squadra utilizza per monitorare le emergenze intorno a Gotham City.

Il team di super-veicoli è composto da: BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; infine, c’è BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

DINO RANCH – I NUOVI EPISODI

Dal 4 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 18.05.

Approdano su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi di DINO RANCH.

La serie segue le avventure della famiglia Cassidy, che vive in una fattoria di loro proprietà. Un luogo tutt’altro che ordinario, in quanto gli animali che lo popolano sono tutti dinosauri.

Come giovani allevatori, i piccoli protagonisti imparano le basi del mestiere e assaporano la vita del ranch, che offre loro ogni giorno nuove e imprevedibili sfide.

In questa nuovissima serie animata umani e dinosauri vivono insieme e in armonia, in un mondo fantastico che unisce le romantiche atmosfere del Vecchio West con le meraviglie di Jurassic Park, dove al posto dei classici animali da fattoria abitano le specie di dinosauri più disparate. Accanto ai dinosauri addomesticati che vivono e lavorano nel ranch troviamo anche i dinosauri selvaggi che abitano nelle lande oltre i recinti. Ogni dinosauro ha una sua personalità distinta e, sebbene non possa parlare, comunica attraverso un’inconfondibile gestualità.

La famiglia Cassidy è composta da tre fratelli adottivi con i rispettivi dinosauri da compagnia, che sotto l’attenta e costante guida di Papà Bo e Mamma Jane si occupano della loro fattoria.

Jon, il fratello maggiore, è il leader del gruppo ed è un amante dell’avventura: coraggioso ed esperto con il lazo, cavalca il fedelissimo Blitz sognando di diventare un esperto cowboy dei dinosauri. Anche sua sorella Min è una ragazza piena di energia e dal cuore grande, specializzata nella cura degli animali: da grande vuole diventare una veterinaria e cavalca il dolcissimo dinosauro Clover.

Completa il trio dei piccoli Dino rancher il fratello minore Miguel,

un bambino geniale e molto saggio: la sua specialità sono le invenzioni di ogni genere che possano essere utili al ranch o ai dinosauri che vi abitano. Al suo fianco il triceratopo Tango, dotato di una forza straordinaria e di un’indole docile.

Essere un Dino Rancher significa soprattutto dare una mano alla famiglia e alla piccola comunità di dinosauri, senza mai dimenticare che l’imprevisto può essere dietro l’angolo: a Dino Ranch, infatti, i problemi da risolvere possono essere grandi… come un T-REX.

In queste inedite puntate ci saranno 6 episodi speciali a tema dinosauri alati. I dino rancher si recheranno al Dino-aereoporto dove Tara con il suo pterodattilo gli insegnerà…a volare! Queste speciali avventure vedranno i Dino Rancher fare squadra con tanti nuovi dinosauri volanti e li vedranno impegnati in alcune importanti missioni di salvataggio.

FRIENDS – NUOVO CAPITOLO – I NUOVI EPISODI

Dal 18 dicembre, dal lunedì al sabato, alle 19.20.

Approdano su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi di FRIENDS – NUOVO CAPITOLO

La serie – reboot dell’omonimo show animato – segue la vita di un nuovissimo gruppo di amici che si appresta ad iniziare un nuovo anno scolastico presso la Heartlake International High School. I protagonisti sono: Autumn, amante della pesca e della vita all’aria aperta, è nata con una piccola malformazione e le manca l’avambraccio sinistro; Zac, adrenalinico e appassionato di sport estremi; Paisley, una cantante; Leo che adora cucinare soprattutto con sua nonna; Aliya, volontaria del rifugio per animali; Nova, la nerd appassionata di videogiochi e social; Olly, fashion addicted e, infine, Liann, l’illustratrice.

TOM&JERRY – I FILM PER IL NATALE

Dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni alle 17.40.

Questo Natale Boomerang (canale 609 di Sky) diventa la casa di Tom & Jerry. Il canale ospiterà infatti il duo più famoso dell’animazione, leader incontrastati di gag e slapstick e protagonisti di famosi ed esilaranti film.

L’appuntamento con i tv movie dedicati a Tom & Jerry è tutti i giorni alle 17.40.

BOOMERANG

è un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky. Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

Highlights novembre Boomerang