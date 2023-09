Highlights ottobre Boomerang

BARBIE CHANNEL

Dall’8 al 15 ottobre.

Approda su Boomerang+1 (610 di Sky) BARBIE CHANNEL, un canale interamente dedicato a Barbie, l’iconico personaggio diventato negli anni un fenomeno pop e un cult per intere generazioni.

Dall’8 al 15 ottobre il canale manderà in onda una programmazione speciale che vedrà protagonista Barbie, le sue affezionate sorelle e i loro amici.

Le giornate saranno caratterizzate da tanti episodi tratti dalle serie BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES, BARBIE SIAMO IN DUE e la nuovissima serie BARBIE – UN TOCCO DI MAGIA.

In BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES Barbie e le sue sorelle affronteranno avventure (e disavventure!) di ogni tipo con umorismo, allegria e fantasia, rimanendo complici in tutte le situazioni. Viaggi on the road, festival di musica, esperimenti culinari e weekend all’insegna della natura, saranno lo sfondo di tante emozionanti storie che porteranno le protagoniste a comprendere che insieme si può superare qualsiasi ostacolo.

BARBIE SIAMO IN DUE segue, invece, le avventure di Barbie “Malibu” Roberts e Barbie “Brooklyn” Roberts. Entrambe frequentano l’accademia delle arti e dello spettacolo di New York.

La serie, che veicola l’importanza di valori quali l’amicizia, la famiglia, la passione e la perseveranza, racconta la vita delle due amiche che dovranno lavorano duramente – pur divertendosi – per inseguire i loro sogni.

Ma non è finita qui!

All’interno di BARBIE CHANNEL da non perdere l’appuntamento – ogni giorno alle 8.10 e alle 19.40 – con la nuova serie BARBIE – UN TOCCO DI MAGIA.

Le protagoniste trovano un misterioso cucciolo di cavallo sulla spiaggia di Malibù e decidono di scoprire da dove venga.

Il cucciolo è una femmina magica ed è in grado di realizzare i desideri più incredibili. Le ragazze capiscono che si tratta di un Pegasus! Mentre cercano di aiutare la piccola Peggy a tornare a casa, dovranno proteggerla dal glifo Rocki, una creatura fantastica che ha seguito Peggy nella speranza di esaudire il suo desiderio più grande: avere le ali.

Nella programmazione del canale non mancheranno, inoltre, tanti imperdibili movie, tra questi il film in Prima TV LA MIA PRIMA BARBIE – BUONA FESTA DEI SOGNI e SKIPPER – AVVENTURE DA BABYSITTER.

Un appuntamento quindi, quello con il BARBIE CHANNEL, che farà immergere grandi e piccoli in un universo divertente, spensierato e ricco di avventura in compagnia dell’iconica Barbie, simbolo di girlpower ed inclusione.

IL TRENINO THOMAS – GRANDI AVVENTURE INSIEME – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 19.20.

Approdano su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi attesi episodi della serie IL TRENINO THOMAS – GRANDI AVVENTURE INSIEME!

L’appuntamento è dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 19.20.

Lo show, dal look grafico completamente rinnovato, vede l’amato trenino diventare il treno principale della ferrovia.

Al centro dello show gli spettatori troveranno sempre Thomas, il trenino socievole, giocoso che fa tutto il possibile per essere il miglior treno che ci sia. Thomas infatti aiuterà i suoi amici in alcune delle consegne più emozionanti che si siano mai viste: da un drago destinato ad una fiera medievale, fino ad un razzo costruito per raggiungere la luna. Lungo la strada Thomas e i suoi amici impareranno tante lezioni importanti come affrontare le paure, essere sempre pieni di risorse e imparare che avere idee diverse dagli altri non è sbagliato!

La grafica dello show ha un aspetto giocoso e colorato, bilanciando la parte comedy con quella più action in un mix accattivante.

Storie avvincenti, situazioni buffe e divertenti, accompagnate da tante canzoni, che i fan del trenino Thomas non potranno fare a meno di amare.

BOOMERANG

