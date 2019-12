I cibi superfood che allungano la vita

Secondo alcuni studi scientifici alcuni cibi potrebbero aiutare ad allungare la vita e avere cosi una salute di ferro. A confermare questa teoria è un uomo brasiliano arrivato alla veneranda età di 113 anni ancora in perfetta salute. L’uomo ha confermato che questi cibi rappresentano ancora per lui un elisir di lunga vita che lo hanno aiutato a non avere acciacchi, malattie e problemi fisici.

L’uomo in questione è esperto in materia in quanto ha studiato arti culinarie alla Sorbona di Parigi, ha un padre erborista e ha condotto una vita abbastanza semplice mangiando questi alimenti.

Ecco la lista dei cibi super food che ci aiutano a vivere meglio

Olio di oliva

Al primo posto troviamo l’olio di oliva: considerato un’ottimo antinfiammatorio, include grassi monoinsaturi oleocanthal, ottimo per prevenire l’Alzheimer e il cancro, ottimo alleato per il cuore.

Miele

Al secondo posto il miele: conosciuto da millenni per le sue numerose proprietà, ottimo per combattere i radicali liberi, molti sono gli usi anche per la cura del corpo come maschera per capelli o scrub. Contiene potassio, fosforo, rame, zinco, ferro oltre ad avere la vitamina B,C,D ed E.

Mela

La mela:un vero e proprio concentrato di vitamine e fibre, grandi quantità di potassio, vitamina B, acido citrico e acido malico. Inoltre è presente la vitamina B1 che combatte inappetenza, stanchezza e nervosismo e la B2 che facilita la digestione, protegge le mucose della bocca e dell’intestino e rinforza capelli e unghie.

Aglio

L’aglio: è un valido antibatterico, ottimo contro i funghi, il colesterolo e per chi soffre di pressione alta. Ottimo usarlo come prevenzione di tumori, arteriosclerosi e malattie cardiache.

Cannella

La Cannella: considerata una delle spezie più potenti e naturali, con 2 cucchiai al giorno è possibile tenere sotto controllo il colesterolo, la glicemia e le infezioni, inoltre è ricca di fibre ma se ne sconsiglia l’uso alle donne in gravidanza.

Cioccolato

Il Cioccolato: per sfruttare tutta la sua efficacia deve essere fondente al 70%, ottimo per la digestione, è antiossidante, ha un buon apporto di fibre e magnesio utili al nostro organismo.