I fumetti saldaPress in digitale da leggere gratis fino al 30 aprile

WE ARE FAMILY: FUMETTI SALDAPRESS DA LEGGERE GRATIS IN DIGITALE FINO AL 30 APRILE

WE ARE FAMILY è il progetto creato da SALDAPRESS in collaborazione con i suoi autori e con le case editrici SKYBOUND, IMAGE COMICS e AFTERSHOCK per rendere disponibile ai lettori italiani una selezione di titoli da poter leggere gratuitamente fino al 30 aprile.

Perché, soprattutto nei momenti più difficili, siamo tutti una grande famiglia

I fumetti saranno disponibili sulla pagina Issuu della casa editrice: https://issuu.com/saldapress

L’esordio del progetto è oggi, mercoledì 1 aprile, con il lancio di tre titoli molto diversi e molto amati dai lettori: il primo leggendario volume di THE WALKING DEAD, tutta la prima stagione di

VOLT – CHE VITA DI MECHA di Stefano ‘TheSparker’ Conte e il primo volume di ROUGH RIDERS, la serie steampunkpubblicata negli USA da AfterShock, scritta Adam Glass e disegnata da Patrick Olliffe.

Ma è solo l’inizio. I titoli messi a disposizione saranno in tutto 15.

Quelli successivi verranno caricati ogni martedì, giovedì e sabato sulla pagina Issuu, a partire da sabato 4 aprile, e messi a disposizione della grande famiglia di lettori, lettrici e fan dei fumetti saldaPress.

E dunque, tre fumetti saldaPress a settimana, fino al 30 aprile.

WE ARE FAMILY: la grande famiglia del fumetto.