I maghi NEVIS&ASYA, dalla biografia romanzata al programma Le Iene

Se c’è ancora un qualcosa di tenero che riempie il cuore degli adulti risiede nel vedere lo stupore sul viso dei bambini proprio come dice con estrema dolcezza il cantautore POVIA nella sua canzone “I bambini fanno ooh”. Canzone che ha saputo catturare un momento divenuto quotidianità nella vita dei due maghi calabresi NEVIS&ASYA.

Chi sono Nevis e Asya?

Sarà ASYA a raccontare la loro storia e la loro appartenenza al mondo della MAGIA.

“ Ci chiamiamo rispettivamente Elvira DI FINO e Giovanni MANGONE in arte Nevis e Asya. Abbiamo fatto della nostra passione un vero e proprio lavoro nel quale crediamo molto. La nostra storia ha quasi dell’inverosimile Ci siamo conosciuti per caso circa 14 anni fa, in un famoso locale della nostra città. Quella sera il locale era strapieno di gente che ballava. Io (ASYA) ero alla disperata ricerca del mio cellulare che credevo aver perso in quella confusione di gente. Poi mi si avvicina NEVIS con aria esterrefatta come se fosse stato abbagliato da qualcosa( non dimenticherò mai quello sguardo e quel sorriso luminoso).

UN INCONTRO MAGICO

Mi chiede se per caso mi servisse aiuto; gli spiegai un po’ diffidente la situazione, e lui immediatamente tolse dalla tasca il suo telefono per permettermi di digitare il numero e quindi far squillare il mio cellulare. Non potevo crederci, aveva in mano un Motorola Fuxia, stesso colore e stesso modello del mio. Pensavo fosse uno scherzo, cominciai ad infuriarmi ma prendendolo in mano mi resi conto che lo sfondo non era uguale al mio quindi quello non era il mio telefono. Dalle furie passai alle risate e spiegando anche a lui la strana coincidenza continuammo a ridere insieme…finalmente grazie agli squilli riuscii a ritrovare il mio telefono che era da sempre e a mia insaputa nella mia borsa. Passammo la serata insieme dimenticandoci degli amici con i quali eravamo usciti.

Parlammo e ridemmo fino a tarda notte. Sembrava ci conoscessimo da una vita. Il giorno dopo lo accompagnai come valletta in uno dei suoi spettacolini. Da quel momento nacque una situazione lavorativa che un mese dopo, si trasformò in fidanzamento e poi in matrimonio. A Febbraio ci fidanzammo e a luglio ci sposammo. Fu una vera e propria MAGIA. Lui in quei pochi mesi aveva avuto modo di conoscere la mia famiglia ma io non conobbi la sua in quanto in quel periodo genitori e fratelli si trovavano in Germania. La nostra conoscenza avvenne il giorno stesso del matrimonio. Tante vicissitudini aumentavano il nostro legame fatto di amore e di complicità.

Ma ahimè un mese dopo il matrimonio la mamma di Nevis si ammalò di cancro; rinunciammo quindi al viaggio di nozze e la situazione idilliaca che stavamo vivendo svanì prendendo posto paura e preoccupazione. E qualche mese dopo io venni licenziata dal mio lavoro per riduzione personale e l’ azienda di mio marito fallì, rimanendo cosi entrambi disoccupati. Non stavamo più vivendo una favola ma un vero e proprio incubo.

Per fortuna col tempo siamo riusciti a crearci una nuova situazione lavorativa, trasformando una semplice passione per la magia in un vero e proprio lavoro. Dopo tre anni dalla scomparsa di mia suocera, ci fu la scomparsa di mio suocero a causa della stessa malattia. La nostra vita da sempre è protagonista di molteplici emozioni. Stiamo ormai insieme da sei anni, 24 ore su 24, in perfetta simbiosi. Portiamo avanti il nostro lavoro con grande passione e siamo felici di questo.”

BIOGRAFIA ROMANZATA

https://www.facebook.com/neviseasya

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090995922211

Nevis e Asya sono famosi nel piccolo pubblico per la sapiente nonché magistrale magia che stupisce sin da subito. In ogni loro spettacolo il protagonista è il RE o la REGINA dove piccoli uomini e piccole donne crescono con l’idea che tutto è possibile e che la magia esiste. Ma i maghi NEVIS&ASYA hanno strappato sorrisi anche ad un simpatico AMADEUS, un curioso Enrico PAPI e ad una giuria che doveva valutare il talento di turno. Tutto questo è stato possibile grazie alla loro partecipazione a vari programmi televisivi da I SOLITI IGNOTI a GUESS MY AGE sino a ITALIA’S GOT TALENT.

I due maghi hanno dimostrato di esser da sempre l’emblema della magia che sa brillare nel cuore dei più piccini e ..anche degli adulti a loro volta rapiti da ogni loro trucco di magia sino a rendere i due MAGHI parte integrante delle varie occasioni di festività più importanti fino al matrimonio. Nel 2016 i due maghi hanno inconsciamente fatto un’altra magia nella vita della scrittrice Daniela APRILE amareggiata dall’arrivo di una patologia e da un’ingiustizia che aveva coinvolto il suo primo libro.

La magia coincideva con la richiesta di una biografia dei Due MAGHI che la giovane rese pubblica nel 2018 dove i protagonisti della copertina erano proprio NEVIS&ASYA. Oggi la biografia dal sapore romanzato è disponibile su Amazon nella sua versione EBOOK per allinearsi all’era digitale. Il titolo della biografia romanzata è LA MAGIA ESISTE BASTA CREDERCI, titolo che ricorda il motto dei due speciali MAGHI NEVISEASYA. E in questa settimana si festeggia il quinto compleanno del libro dedicato ai due magici NEVIS&ASYA.

Asya racconta il suo SONNAMBULISMO ai microfoni del programma LE IENE

Ma i due MAGHI hanno anche un lato umano che risplende quanto la magia che regalano durante i loro spettacoli. Recentemente i riflettori sono stati accesi sulla maga Asya intervistata per il programma LE IENE dove ha raccontato le sue notti con il SONNAMBULISMO. Ma anche in questo caso la MAGIA ha aiutato la maga Asya. Grazie all’incontro con Nevis e con la magia, ASYA ( nel quotidiano Elvira ) dona luce, positività e fa star bene Elvira a tal punto da divenire quella parte di sé che torna al di là degli spettacoli di magia.

ASYA si concede al racconto per i microfoni de LE IENE con l’intento di mostrare la sua vicinanza a chi soffre di sonnambulismo dando la possibilità a chiunque di parlarne offrendo il suo sostegno nei social. I due maghi anche in questo caso hanno dimostrato di usare sapientemente la MAGIA e di avere un CUORE MAGICO.

E come dicono Nevis&Asya “LA MAGIA ESISTE BASTA CREDERCI “.

Si ringraziano NEVIS&ASYA per aver concesso l’intervista e si aggiungono gli auguri per il quinto compleanno della loro biografia romanzata.