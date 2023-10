Veronica Gentili: “A Le Iene vorrei dare qualcosa di più”

Scelta direttamente da vertici Mediaset Veronica Gentili è prossima ad approdare alla conduzione de Le Iene. L’ex volto di Rete 4 è consapevole che il ruolo affidatole è prestigioso e potrebbe darle l’occasione di mostrare aspetti di se insoliti al pubblico. Prima d’accettare la proposta Veronica ha riflettuto sul cambiamento e poi ha deciso di cogliere l’occasione.

Intervistata da Fanpage ha rivelato come sta vivendo questo passaggio, che considera una sfida, che non la intimorisce: “Sì, poi come tutte le sfide, fino a che non stai ballando non sai. Al momento siamo in una fase ancora caotica, sto prendendo le misure della trasmissione.” Veronica ha rivelato che il suo ruolo a Le Iene sarà d’intrattenimento ma non mancherà di fare i servizi esterni. Rispetto alle conduttrici che l’hanno preceduta sta lavorando a stretto contatto con la redazione.

- Advertisement -

“La mia figura all’interno dello studio de Le Iene sta prendendo forma. Cosa riusciremo a creare con questo pacchetto lo vedremo. Ho la fortuna di avere persone molto rodate che riescono a far funzionare la macchina come un orologio. Il gioco è capire all’interno di questo orologio cosa può portare in più un nuovo ingranaggio.“

Veronica Gentili: “Non credo di dover cambiare Le Iene“

Scelta per dare un nuovo volto al format consolidato di Davide Parenti Veronica Gentili non sente d’essere il cambiamento: “Io non credo di dover cambiare niente e nessuno, penso che l’idea alla base sia che il percorso che ho fatto in questi anni possa portare un quid, offrire un taglio e alcuni angoli differenti.”

- Advertisement -

Ha poi concluso: “Su un format che è lì da 25 anni e vive di suo sarebbe pretenzioso arrivare con ambizioni di cambiamento. Sarei pazza. Le Iene è un programma che possiede come caratteristica endemica il concetto di rottura delle regole, è una sorta di ragione costitutiva.“