Belen Rodriguez pubblica un selfie triste

Ancora una volta Belen Rodriguez non ha condotto Le Iene. La conduttrice argentina è stata rimandata a casa dopo che è arrivata in studio e questo l’ha innervosita non poco: ma cos’è successo? Nell’arco di un mese Belen ha abbandonato il suo posto di lavoro per ben due volte, e ha giustificato la sua assenza parlando della sua salute, mentre ieri la showgirl ha scoperto d’avere il Covid.

Belen ha saputo d’essere positiva dopo aver fatto il tampone, ancora obbligatorio negli studi Mediaset. La conduttrice era in sala trucco e la sua make up artist ha pubblicato il video del momento in cui ha scoperto d’essere positiva. Belen non si è trattenuta e ha manifestato tutta la sua rabbia, non si aspettava d’avere il Covid e tornare a casa e isolarsi non le piace:

- Advertisement -

“Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo”. Ha dichiarato la make up artist Cristina a corredo di un video molto divertente. Ovviamente Belen si è mostrata affranta e anche arrabbiata: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”.

Belen Rodriguez Instagram

Le Iene, conduzione senza Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è stata rimandata immediatamente a casa e questo ha obbligato i tre comici alla conduzione della puntata da soli. I tre ovviamente hanno fatto del loro meglio, ma la mancanza dell’argentina si è percepita.

- Advertisement -

Intanto la conduttrice ha pubblicato un selfie triste e sconsolata dalla sua macchina mentre torna a casa: “In questi casi si può dire vaffanc*lo?” La didascalia esprime appieno lo stato d’animo della showgirl.