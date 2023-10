Benjamin Mascolo a Le Iene:”478 giorni senza droga: morire è facile”

Ospite de Le Iene Benjamin Mascolo ha approfittato dello spazio concessogli dal noto format per parlare della sua tossicodipendenza. Il giovane artista, reduce dalla fine della storia d’amore con Bella Thorne, ha ammesso d’aver consumato droghe a lungo. Ora sono quasi 500 giorni che non consuma nessun tipo di sostanza.

A Le Iene ha raccontato come e quando ha deciso che era il momento della sua rinascita. Un momento non facile che ha capito che poteva anche morire: “Sono passati 478 giorni da quando ho costruito passo dopo passo la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il primo perché le usavo per colmare un vuoto che solo dopo è diventato evidente”, ha esordito l’artista.

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete, ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro”. Questo l’ha portato a fare dei cambiamenti radicali nella sua vita. Ha capito che finchè si è in vita si può cambiare idea e intraprendere un percorso diverso.

Benjamin Mascolo: “Ho deciso d’essere integro“

Il cambio di rotta di Benjamin Mascolo ha emozionato i telespettatori de Le Iene, ma anche i fans del giovane artista. Benjamin ha ammesso d’essersi riavvicinato alla famiglia a cui ha espresso la sua volontà d’essere integro: “Bisogna ricordare che finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro. Così mi sono riavvicinato alla mia famiglia. Ho deciso di essere integro, tornare a rispettare la mia parola.”

Ben ha capito inoltre quanto è facile morire, chiedere aiuto è determinante per potercela fare e darsi un’altra possibilità: “Ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero. E per farlo devi chiedere aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a riscrivere la tua prossima pagina, anche a costo di strapparla mille volte”.