I migliori cartoni Disney del 2019

I film della Disney sono amati da grandi e piccini. Come ogni anno arrivano sul grande schermo delle sale cinematografiche nuovi cartoni della Disney, tra cui il remake Dumbo. La scelta è vasta, e ne esistono per tutti i gusti, per esempio i supereroi Captain Marvel, la principessa Frozen e non dimentichiamo il dolcissimo Re Leone. Ora vediamo insieme 5 dei migliori cartoni Disney del 2019.

I 5 migliori cartoni disney del 2019

Nella prima posizione troviamo Dumbo, l’elefantino deriso e schernito per le sue lunghe orecchie. Il giovane elefante riuscirà a riscattarsi e finalmente conquisterà la felicità.

DUMBO

La storia di Dumbo è ambientata in un circo. Holt Farrier il direttore circense, vorrebbe far qualcosa per il circo che non va molto bene. Quindi punta tutto sull’elefantino, che purtroppo alla nascita ha delle orecchie grandi. L’uomo va su tutte le furie. Il cucciolo è impacciato per via delle orecchie, ma grazie all’aiuto di Milly e Joe che si affezionano subito al piccolo; scopriranno che l’elefantino proprio grazie a quelle enormi orecchie riesce a volare. Tim Burton con questo rifacimento che somiglia al classico Dumbo del 1941, dá una diversa chiave di lettura, punta le basi sulla famiglia e lo stare insieme.



FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Elsa decide di attraversare la foresta incantata della quale le aveva parlato suo padre, vuole delle risposte sulla sua identità e i suoi poteri magici. Il viaggio per scoprire il segreto di Arendelle e salvare il Regno, Elsa lo realizza insieme a Anna sua sorella e Kristoff, Olaf e l’alce Sven. Di nuovo dovrà lottare con gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e della Terra, in primo piano il nuovo cartoon mette in risalto il rapporto tra le due sorelle Elsa e Anna.

IL RE LEONE

Simba cresce nella Savana accompagnato dal saggio padre Musafa, presto sarà lui a divenire il Re indiscusso del suo regno. Saranno le lotte e le trame dell’invidioso Scar fratello minore del Re Musafa a far tornare Simba dall’esilio. Scar è paragonabile al male, la sua rabbia sfocerà in tremende lotte fino all’uccisione del fratello Musafa.

ALADDIN

Anders Aladdin vive di espedienti nella città di Agrabah. Si innamora perdutamente della principessa Jasmine, durante uno dei suoi tanti furti. Aladdin non perde le dimensioni incantate della favola originale di Aladino, difatti mantiene in modo esatto la trama.

Il perfido Jafar manda Aladdin a rubare una lampada magica, ma all’interno di questo monile in realtà c’è un genio e tutto quello che non è possibile diventa possibile.

CAPTAIN MARVEL

Carol Danvers è una super eroina bionda dal sangue verde-blu, verrà denominata la più potente del’universo. Durante una guerra galattica tra due razze aliene, sarà Vers la super eroina addestrata a combattere e ristabilire la pace.

La prima eroina solitaria di un Marvel, con un aspetto caratteriale diverso dagli altri super eroi, Vers è simpatica e non ha aspetti militaristi, inoltre riesce a controllare le proprie emozioni e i suoi poteri. Vive su Hala, capitale dell’impero militarista dei Kree, saranno alcuni ricordi che la ricondurranno sulla Terra negli anni 90′, per una mega avventura.