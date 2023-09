I migliori prodotti per la pulizia degli animali a 4 zampe

Quante volte avete avuto bisogno di un aiuto in più per la pulizia della vostra casa da quando avete adottato un animale domestico? Oggi vi parlerò di alcuni prodotti essenziali che non solo vi semplificheranno le pulizie, ma che risulteranno anche indispensabili per la salute e il benessere del vostro fidato amico a quattro zampe.

Lysoform Detergente Igienizzante per Superfici Abitate da Animali

Il detergente per pavimenti Lysoform da 700 ml è adatto sia per una pulizia igienizzante e profumata, sia per adattarsi alla salute del vostro animale. Grazie alla sua tecnologia neutralizza odori, è perfetto da utilizzare per ogni tipo di pavimento e per rimuovere germi e allergeni. Non richiede risciacquo.

ACE2ACE Togli Peli – Rullo per Peli di Cani e Gatti

Questo rullo ACE2ACE è il perfetto alleato per rimuovere i peli dei vostri animali nelle superfici più difficili, tra cui divani, vestiti, tappeti, trespoli, letti e tanto altro ancora. Il prodotto è costituito da un semi-rullo rivestito da un materiale di carica statica. È inoltre riutilizzabile e facile da pulire: Vi basterà aprire lo scompartimento di raccolta peli e svuotarlo senza il minimo sforzo.

ACE2ACE Spazzola Morbida per Cani e Gatti Autopulente

La spazzola ACE2ACE è perfetta da utilizzare sia per cani che per gatti, dalle setole morbide e funzionali è adatta per la toelettatura del vostro animale. Per eliminare i peli in eccesso raccolti, vi basterà premere il pulsante presente sul retro della spazzola.