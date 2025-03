Il bonus asilo nido 2025 è in ritardo. Ecco il motivo

Il bonus asilo nido è attivo anche per il 2025. Si tratta di un sostegno economico per le famiglie con figli e che hanno determinati requisiti. L’importo spetta in base al valore ISEE minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda. Allo stato attuale, però, c’è un ritardo nell’erogazione. Infatti, la piattaforma da utilizzare per l’invio delle richieste non è ancora attiva.

Come funziona il bonus asilo nido 2025

Il bonus nido è uno strumento assolutamente importante ed è progettato per sostenere le spese delle rette degli asili nido sia pubblici che privati. Il contributo è modulato in base alla situazione economica delle famiglie, ovvero:

Per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro, il contributo può raggiungere i 3.000 euro annui, erogati in rate mensili da 272,70 euro

Con ISEE tra 25.001 e 40.000 euro l’importo scende a 2.500 euro annui, ovvero 227,20 euro al mese

Con ISEE superiore a 40.000 euro il contributo massimo è di 1.500 euro l’anno, ovvero 136,30 euro al mese

Perchè il bonus nido è in ritardo

Come detto, il bonus attualmente è in ritardo. L’INPS non ha rilasciato comunicazioni ufficiali e quindi questo alimenta le speculazioni. Non sappiamo se sono problemi burocratici, o modifiche alla gestione del bonus o altro. La speranza è che la situazioni si sblocchi rapidamente, dato che il contributo è così importante per le famiglie, soprattutto per quelle più in difficoltà.

Vedremo se il bonus si sbloccherà in tempi celeri, ma al momento non si hanno certezze sulle tempistiche.