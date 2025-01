Il bonus barriere architettoniche resta attivo fino al 31 dicembre 2025

La Manovra di Bilancio 2025 ha modificato in maniera importante tutti i bonus edilizi. Tra bonus modificati, altri eliminati e altri ancora prorogati, quello dedicato alle barriere architettoniche resta valido fino al 31 dicembre del 2025.

Bonus barriere architettoniche al 75%

Il bonus barriere architettoniche è stato introdotto nel 2022 nella percentuale del 75%. Dopodiché è stato prorogato anche per il 2023, 2024 e, come detto, anche per il 2025. La buona notizia è quindi che il bonus potrà essere sfruttato per tutto l’anno.

Naturalmente la speranza è che magari possa essere ulteriormente prorogato, ma al momento ovviamente non si hanno notizie ufficiali in merito. Ricordiamo che il bonus barriere architettoniche viene applicato su una spesa massima ammissibile pari a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari e che siano funzionalmente indipendenti e sono dotati di uno o più ingressi autonomi dall’esterno

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

I lavori ammessi

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per lavori finalizzati all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche. A partire dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023, il bonus è stato previsto solo per lavori aventi come oggetto la realizzazione di:

