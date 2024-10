Il bonus stipendi è in arrivo. Data e anno

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato che il taglio del cuneo fiscale sarà esteso anche ai lavoratori con reddito compreso tra 35.000 e 40.000 euro.

Lo scorso anno, come spiegato dallo stesso Ministro, il provvedimento ha portato mediamente 100 euro in più in busta paga per lavoratori e lavoratrici fino a 35.000 euro. Ora il provvedimento è stato confermato anche per il 2025 e di fatto si tratterà di una defiscalizzazione.

- Advertisement -

Mantenere lo sgravio contributivo

Il governo, dunque, punta a mantenere lo sgravio contributivo per i redditi fino a 20.000 euro, mentre vuole renderlo fiscale nella fascia tra 20.000 e 35.000 euro.

In sostanza, per questi lavoratori, il bonus sarà erogato a gennaio 2025 sotto forma di aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente.

- Advertisement -

Le novità per i redditi da 35.000 a 40.000 euro

Le stime parlano di un bonus che vale da 90 a 100 euro per i lavoratori con reddito di 30-35.000 euro l’anno, cifra che scende per chi è sotto i 25.000 euro.

La novità, come detto, riguarda il fatto che il beneficio adesso verrà esteso anche per coloro che hanno un reddito di 40.000 euro e quindi ne godranno circa altri 1,3 milioni di lavoratori.

- Advertisement -

Da sottolineare, infine, che per questi lavoratori l’importo in busta paga dovrebbe essere un pò più basso, visto che l’obiettivo è quello di far scendere progressivamente la detrazione fino ai 40.000 euro.