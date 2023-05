Il miglior vino che allunga la vita! Da bere tutti i giorni

Quali sono i vini più buoni? Quale è il migliore vino italiano? Quale è il vino rosso migliore? Sono queste le domande che in tanti di pongono. Ma davvero, qual è il miglior vino italiano? C’è chi preferisce il vino rosso più pesante e chi quello bianco più leggero, ma tra le differenti tipologie di vino che si possono trovare nella nostra Nazione, ognuno da accompagnare a piatti specifici e diversi tra loro, ce n’è uno particolarmente unico e salutare. Si tratta di un vino che potrebbe allungare la vita: il solo al mondo. Vediamo perché dovremmo metterlo spesso a tavola.

Quali sono i vini più buoni?

È difficile selezionare le cantine migliori perché sono veramente tante, ma molte sono conosciute e dispongono di un vino di vera qualità. La guida chiamata 5StarWines – The Book è un manuale che riporta i tipi di vino migliori valutati da giudici esperti (wine professional) dopo degli assaggi: questa guida può darci una mano a comprendere il miglior vino.

Qual è il migliore vino italiano?

I vincitori vengono proclamati durante il Vinitaly, il salone del vino internazionale, il quale si svolge a Verona. Durante la 27esima edizione del primo aprile, le premiazioni sono state le seguenti.

A guadagnare il titolo di Etichetta dell’anno 2023 è stato il vino rosso Verona IGT 2022 Fresco di Masi dell’azienda Masi Agricola.

dell’azienda Masi Agricola. Un altro vino che usa una tecnica di affinamento con uva al 100% bio coltivata senza agenti chimici è quello orgonico, prodotto da Cantina La Pietra dell’Emilia-Romagna.

Quest’ultimo, in particolare, dovrebbe essere il più salutare poiché è affinato dentro accumulatori orgonici (botti che raccolgono energia che successivamente viene assorbita dalla bevanda e che accumulano nel nucleo) per vari anni. Per cui, questa bevanda viene energizzata, cambiando aroma e gusto.