Il Ministero della Salute ritira alcune bottiglie della Coca cola: ecco i LOTTI

Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo immediato per alcuni lotti di Coca Cola, il motivo è “nelle bottigliette di vetro possibile presenza di corpi estranei“.

Il ritiro immediato è stato fatto su alcuni lotti di confezioni da sei bottiglie di vetro da 20cl. Potrebbero esserci filamenti simili al vetro che metterebbero a rischio il consumatore.

Elenco dei lotti di Coca Cola ritirati dal mercato

Le confezioni ritirate fanno parte di otto lotti, sette di Coca Cola Original Taste e uno di Coca Cola Zero Zuccheri. Sono stati prodotti nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona:



I lotti sono i seguenti:

Coca Cola Zero Zuccheri:

L200109 con scadenza in data fissata al 10-7-2020.

Coca Cola Original Taste:

L200107 con scadenza in data fissata al 6-01-2021

L200108 con scadenza in data fissata al 7-1-2021

L191220 con scadenza in data fissata al 19-12-2020

L191221 con scadenza in data fissata al 20-12-2020

L200109 con scadenza in data fissata al 8-1-2021

L191218 con scadenza in data fissata al 17-12-2020

L191219 con scadenza in data fissata al 18-12-2020

Sul sito del Ministero della Salute si raccomandano i consumatori di verificare i lotti indicati e di non consumare la bevanda. É stato predisposto un numero verde 800-534-934 da contattare per chiedere la sostituzione del prodotto.