Il robot umanoide con tecnologia OpenAI dialoga e ragiona: dobbiamo spaventarci?

La startup Figure ha annunciato poche settimane fa la collaborazione con OpenAI. Oggi mostra il robot umanoide Figure 01 mentre compie azioni da essere umano. Il robot ha tecnologia OpenAI in quello che si potrebbe definire il suo “cervello” e i risultati possono spaventare.

Nel dialogo con l’ingegnere Figure 01 ragiona e risponde alle richieste mentre compie azioni come riporre i piatti nel cestello o passare una mela. L’esecuzione non è perfetta, impiega un po’ di tempo a dare le risposte e la sua voce è da brividi ma ciò che inquieta di più è la naturalezza con cui agisce.

Il dialogo tra ingegnere e Figure 1, il robot con tecnologia IA

Figure 01 è un prototipo che farà molto presto il suo debutto commerciale considerando gli investimenti sul progetto, l’integrazione con la tecnologia IA di OpenAI e gli accordi tra la startup Figure e il grande laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale. Nella clip presentata si vede il robot umanoide dare una mela all’ingegnere dopo che questo gli ha chiesto “Posso avere qualcosa da mangiare?“. Poi Figure 01 risponde alla domanda sul perché avesse passato proprio una mela “Ti ho dato la mela perché è l’unico oggetto commestibile che potrei fornirti presente sul tavolo“.

Significa che il robot ha ragionato sull’azione da compiere e ha saputo fornire una spiegazione della sua scelta. Insomma, è stato in grado di ascoltare e di tenere viva una conversazione. Questa clip non è l’unica pubblicata dalla starup. Su YouTube si può vedere Figure 01 che raccoglie oggetti, usa una macchina del caffè, cammina. Siamo davanti ad un primo esempio di modello di intelligenza artificiale di prossima generazione. I robot umanoidi potranno elaborare il linguaggio e fare dei ragionamenti. Sembra la trama di un film fantascientifico in cui gli uomini potrebbero avere robot vicini di casa ma invece è la nuova realtà.