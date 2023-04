Ilary Blasi prima intervista post separazione: “E’ un periodo di transizione”

Prossima a tornare in video alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi non poteva sfuggire alle domande dei giornalisti. In questi ultimi mesi è stata protagonista del gossip a causa della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ma non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni.

L’ex letterina di Passaparola ha conquistato la cover del magazine Chi a cui ha concesso anche la sua prima intervista post separazione. La conduttrice è apparsa composta e determinata a non speculare sulla fine del suo matrimonio e ha cercato di parlare soprattutto di se stessa: “Per me c’è un prima e un dopo, sono in un periodo di transizione”.

Ilary non ha voluto commentare le vicissitudini del suo privato passato, ma neanche quello attuale, ha tuttavia ammesso d’aver voglia di rimettersi in pista e di guardare avanti in modo positivo: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. E’ un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Ilary Blasi: “Non penso mai male“

Ilary Blasi ha confessato d’essere una persona positiva, che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno ma soprattutto tende sempre a non pensare male: “Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”.

Infine la conduttrice ha parlato del suo rapporto con Alvin e di quanta confidenza c’è fra loro. Si conoscono da tantissimo tempo e sa che può che scherzare con lui. Ama provocarlo perchè sa che è permaloso: “Abbiamo così tanta confidenza che non mi faccio problemi a essere diretta. Lui, nella vita, è molto simpatico, mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso e quelle sono le mie vittime preferite.