In arrivo il bonus TARI per le famiglie in difficoltà. Ecco come funziona

Grazie al DPCM 21 gennaio 2025, pubblicato il 13 marzo 2025 in Gazzetta Ufficiale, viene introdotto il bonus TARI. Parliamo di un’agevolazione sulla tassa rifiuti dedicata alle famiglie in difficoltà economiche. La norma entra ufficialmente in vigore il 28 marzo, però non sarà operativa da subito dato che si devono attendere i provvedimenti attuativi di ARERA.

Cos’è il bonus TARI 2025

Il bonus TARI, come detto, è un’agevolazione riservata alle famiglie in difficoltà economica e quindi è un contributo per il pagamento della tassa rifiuti. Il bonus viene riconosciuto alle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro, o 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Il beneficio vale per una sola utenza.

Si tratta dunque di un’importante novità he può certamente aiutare le famiglie in difficoltà, dando loro uno sconto sul pagamento della TARI. Non parliamo di una novità assoluta, dato che alcuni comuni applicano già da tempo sconti o esenzioni.

Quando avverrà l’attuazione?

Il decreto, come detto, entra in vigore il 28 marzo 2025, ma per la sua definitiva applicazione sono necessari alcuni provvedimenti attuativi da parte dell’autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) che dovranno essere adottati entro quattro mesi.

Rimaniamo dunque in attesa di novità, con la speranza che i tempi siano rapidi in modo tale da definire tutti gli aspetti legati al bonus TARI e per poter rendere effettiva l’agevolazione per le famiglie in difficoltà economica.