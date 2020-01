In Gazzetta Ufficiale: i migliori concorsi pubblici 2020

con l'arrivo del 2020 sono arrivate anche delle nuove offerte di lavoro per giovani diplomati e laureati da cogliere al volo per entrare nel mondo del lavoro

Con l’arrivo del 2020 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nuovi concorsi pubblici. Le offerte di lavoro riguardano non solo i laureati ma anche i giovani diplomati. Stiamo parlando di bandi pubblici che permettono a molti giovani ad entrare nella Publica Amministrazione, enti locali, forze armate (carabinieri guardia di finanza e polizia) ed ottenere una propria indipendenza economica.

I 6 migliori bandi di concorsi 2020 presenti sulla Gazzetta Ufficiale

Inail concorso per 41 laureati

L’inail ha ufficialmente indetto un concorso pubblico per selezionare 41 giovani laureati in cerca di lavoro. Coloro i quali risulteranno essere i vincitori svolgeranno attività informatiche. Le assunzioni sono a tempo indeterminato full time, categoria c1. Il bando scade in data 31 gennaio 2020.

A.LI.SA. Liguria concorso per 274 OSS

Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato sono offerte anche dalla Regione Liguria. L’azienda sanitaria ligure di Genova ha redatto un bando pubblico per l’assunzione di 274 figure professionali OSS. La scadenza del bando è prevista per il 20 Gennaio 2020.

Concorso Infermiere 566 posti

È stato varato un nuovo maxi concorso in Puglia volto ad assumere 566 Collaboratori Professionali Sanitari – infermieri. I soggetti vincitori del concorso saranno successivamente inseriti nelle Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia. Il bando scade il 26 Gennaio 2020.

Concorso Marche 16 posti

Buone nuove anche dalle Marche, previste nuove assunzioni per Collaboratori ai servizi di supporto nell’ambito delle strutture amministrative della Giunta della Regione. Il bando scade il 29 Gennaio 2020.

Concorso Camera Commercio Roma 19 posti

La Camera di Commercio della capitale ha redatto un bando per l’assunzione di 19 Funzionari Amministrativi. I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato nell’organico della Camera di Commercio Roma. Il bando scade il 23 Gennaio 2020.

Concorso Agenzia Industrie difesa 83 posti

L’Agenzia delle Industrie difesa è in cerca di 83 nuovi lavoratori, proprio per questo l’ente in questione ha varato un bando di concorso. I vincitori verranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Solo 10 posti però saranno assunti con la qualifica di “funzionario” area terza. 73 invece verranno assunti con la qualifica di “assistente” area seconda. Il bando scade il 27 Gennaio 2020.

Leggi anche: Concorso Inps 2000 assunzioni