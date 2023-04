Incoronazione re Carlo III, la risposta di Harry, e il no di Meghan

Da settimane la famiglia reale inglese attendeva la risposta del Principe Harry in merito alla sua presenza alla cerimonia d’incoronazione di re Carlo, suo padre. Il duca di Sussex è stato invitato ufficialmente insieme alla famiglia, ma a quanto pare prima di rispondere avrebbe fatto delle richieste precise.

Secondo alcuni magazine locali, Harry avrebbe chiesto una cospicua somma di denaro, ma anche che il figlio Archie ricevesse gli opportuni festeggiamenti visto che l’evento avviene nel giorno del suo compleanno. Inoltre, viste le recenti scelte del secondogenito di Carlo e Diana, l’ex reale non avrebbe avuto il posto d’onore che spetta ai membri della Royal Family. Harry ha rimandato la sua risposta e questo ha infastidito anche il fratello William che ha mal tollerato il suo comportamento decisamente inopportuno.

Nei giorni scorsi il duca di Sussex ha reso noto con una nota ufficiale che parteciperà all’evento, ma sarà da solo. La moglie Meghan e i figli non si recheranno in Inghilterra con lui e non presenzieranno alla prestigiosa manifestazione. In tal modo Harry lascia aperta una porta con i reali inglesi, mostra rispetto al padre e alla sua famiglia. Diversamente la rottura con Meghan sembra insanabile: resta da chiederci se l’ex attrice sia stata indotta a prendere tale posizione o se sia una sua decisione.

Incoronazione re Carlo III: ecco chi sarà presente

L’incoronazione di re Carlo III e della consorte Camilla avverrà il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster. Nonostante i tanti rituali del caso il neo sovrano ha voluto smaltire la cerimonia rendendola decisamente meno lunga, più fluida e soprattutto meno onerosa.

Presenti all’evento nomi prestigiosi del panorama politico internazionale. Inoltre ci sarà la famiglia reale: Kate Middleton e William con il loro tre figli e le principesse Eugenie e Beatrice, il principe Andrew e la moglie Sophie. Tra gli invitati anche alcuni parenti di Camilla come Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il nipotino Arthur Elliot.