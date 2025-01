Inizia la corsa verso il bonus elettrodomestici: ecco quando ci sarà il click day

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto il bonus elettrodomestici, una misura che ha come obiettivo quello di rinnovare gli apparecchi domestici sostenendo anche l’industria europea del settore. Attenzione però, è ormai certo che ci sarà un click day e quindi bisogna rimanere aggiornati e pronti a fare richiesta il prima possibile.

Bonus elettrodomestici: ecco quando ci sarà il click day

Prima di tutto occorre ricordare che il bonus elettrodomestici sarà valido per tutto il 2025. Però, come detto, verrà introdotto il click day e le modalità operative verranno comunicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio.

Le risorse stanziate sono pari a 50 milioni di euro e quindi probabilmente andranno ad esaurirsi rapidamente. Tenendo presente che la Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il click day scatterà quindi entro la fine di febbraio.

Come accedere al bonus elettrodomestici

Detto quindi che le risorse sono limitate e che quindi bisognerà farsi trovare pronti per il click day, occorre sapere quali sono i requisiti per poter richiedere il bonus elettrodomestici. Infatti, il bonus potrà essere richiesto per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

Non solo, il nuovo elettrodomestico dovrà essere di classe energetica B o superiore e dovrà essere prodotto in Europa. Contestualmente bisognerà procedere con la sostituzione del vecchio elettrodomestico, promuovendo così un corretto