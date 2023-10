Inquinamento 2023, ecco il report su città europee e italiane

Deutsche Welle, insieme ad European Data Journalism Network (gruppo di cui fa parte anche il Sole24ore), ha condotto un’indagine di lungo periodo sui livelli di inquinamenti in Europa nel 2023.

L’indagine fa il confronto degli ultimi cinque anni e rivela che le città italiane sono tra le più inquinate in Europa.

Gli scienziati si sono soprattutto concentrati sui livelli di particolato, in molte città europee si registra una diminuzione, in Italia invece la concentrazione di polvere sottili è invariata e in alcune zone in peggioramento. Vediamo nel dettaglio alcune situazioni locali, qui potete trovare report completo e le mappe.

Dall’Europa all’Italia, situazioni specifiche sull’inquinamento

L’Europa presenta una variazione significativa nei livelli di inquinamento, con alcune regioni particolarmente colpite. Questa problematica è particolarmente acuta nell’Europa centrale e in alcune aree metropolitane di grandi dimensioni, tra cui Atene, Barcellona e Parigi. Le regioni europee più gravemente colpite registrano una media annuale di PM 2,5 di circa 25 microgrammi per metro cubo.

Nel corso di febbraio 2023, molte città situate nella Pianura Padana in Italia sono state gravemente colpite dall’inquinamento atmosferico. Le regioni più colpite sono state Lombardia e Veneto. Gli studiosi di Copernicus hanno segnalato che la concentrazione media giornaliera di PM 2,5 in città come Milano, Padova e Verona ha superato i 75 microgrammi per metro cubo. Questa situazione è in parte attribuibile alla geografia della regione, poiché le montagne circostanti intrappolano l’inquinamento causato dal traffico intenso, dall’industria, dalle emissioni agricole e dal riscaldamento domestico.

Un’analisi pubblicata su The Lancet ha utilizzato dati sull’inquinamento risalenti al 2015 per calcolare che una diminuzione di circa 10 microgrammi per metro cubo nelle concentrazioni medie di PM 2,5 potrebbe potenzialmente prevenire fino al 10% dei decessi nelle città come Milano.

Livelli altissimi di inquinamento in Polonia, ora in miglioramento

In Polonia, alcune aree presentano livelli di inquinamento tra i più elevati in Europa, ma questi livelli sono costantemente diminuiti dal 2018. In questi anni, alcune città o provincie polacche hanno rinunciato al riscaldamento a carbone, optando per soluzioni meno inquinanti.