Involtini di melanzane in friggitrice ad aria, scopri il ripieno golosissimo

Spesso per fare un buon piatto non ci vogliono chissà quali ingredienti introvabili. Questi involtini di melanzane in friggitrice ad aria infatti, hanno praticamente solo elementi tipici della cucina mediterranea. Prepararli è veramente facilissimo ma vi assicuriamo che tutti i vostri commensali ne rimarranno veramente stupiti. L’importante sarà ovviamente prepararli con verdure fresche e di stagione.

Adatti come antipasto o per un aperitivo, potete servirli caldi o freddi a voi la scelta.

Ingredienti involtini di melanzane in friggitrice ad aria

2 melanzane nere lunghe e grandi

200 g di ricotta

200 g di scamorza

8 pomodorini pachino

Sale, olio e pepe q.b

prezzemolo tritato q.b

mollica di pane q.b

Procedimento

Pulite e tagliate le melanzane a fette lunghe e non sottili, e cuocetele in questo modo in friggitrice ad aria. Ogni fetta irroratela con olio e una spolverata di sale. Mettete direttamente nel cestello o teglia e fate cuocere a 200 gradi per 14 minuti, girate più volte. Man mano che cuociono trasferitele in un piatto.

Preparate la farcia, schiacciate la ricotta in una ciotola aggiungete sale, prezzemolo, 100 g di scamorza tagliata a piccoli dadini, pepe ed amalgamate. L’impasto potrebbe risultare morbido quindi aggiungete della mollica di pane finché la farcia risulterà più densa.

Preparate i pomodorini, in una ciotola inserite i pomodorini tagliati a piccoli dadini, scolate il liquido. Condite con sale, olio e pepe.

Prendete una fetta di melanzana e mettete sopra un cucchiaio di farcia e 1 cucchiaio di pomodorini privi di liquido, arrotolate e mettetele in una teglia.

Continuate fino a comporre tutti gli involtini di melanzane. Ora aggiungete su ogni involtino il resto della scamorza grattugiata che fonderà durante la cottura.

Cottura

Mettete la teglia nella friggitrice ad aria preriscaldata a 200°C e cuocete per circa 13 minuti a 180 gradi, finché il formaggio si sarà fuso e avrà formato una deliziosa crosticina dorata. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca del vostro apparecchio.

Consigli

Se desiderate, potete aggiungere anche il sugo di pomodoro sulla superficie degli involtini di melanzane prima della cottura per renderli ancora più gustosi.

Una volta preparati potete congelare gli involtini 8n vaschette monouso senza cuocerli in friggitrice ad aria, e poi utilizzarli al momento.

Potete aggiungere anche del prosciutto cotto all’impasto della ricotta oppure della carne tritata cotta.

