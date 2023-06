Oggi vi proponiamo una ricetta irresistibile e allo stesso tempo facilissima: la pizza con bordo ripieno cotta nella friggitrice ad aria.

Immaginate una pizza dalla base croccante e saporita, con un bordo soffice e imbottito di deliziosa ricotta che si scioglie in bocca. Il centro, invece, è farcito con stracchino, prosciutto cotto, parmigiano e un tocco di pesto per regalare quel pizzico di freschezza in più. E la cosa sorprendente? Questa prelibatezza viene preparata nella friggitrice ad aria, ora non resta che provarla subito. E se cerchi altre ricette prova anche la focaccia velocissima senza lievitazione in friggitrice ad aria.

Ingredienti pizza con bordo ripieno in friggitrice ad aria

Base per pizza (potete prepararla in casa o utilizzare una base preconfezionata)

4 cucchiai di Ricotta

100 g di Stracchino

2 fette di Prosciutto cotto

2 cicchiai di Parmigiano grattugiato

2 cucchiaini di Pesto

Procedimento

Potete utilizzare una base già pronta o prepararla seguendo la vostra ricetta preferita.

Prendete la ricotta e spalmatela su tutto il bordo della pizza. Assicuratevi di distribuirla in modo uniforme. Chiudete bene il bordo della pizza, premendo con cura per sigillare il ripieno di ricotta.

Farcite il centro della pizza con stracchino, prosciutto cotto, parmigiano grattugiato e un po’ di pesto. Potete aggiungere anche altri ingredienti a vostro piacimento, come olive, funghi o peperoni.

Cottura

Preriscaldate la vostra friggitrice ad aria a 180 gradi. Posizionate la pizza su carta forno nella friggitrice ad aria e cuocetela per circa 15 minuti. Se necessario, potete girarla gli ultimi 5 minuti di cottura per ottenere una doratura uniforme.

Una volta pronta, estraetela e lasciatela raffreddare per qualche minuto prima di servirla.

Consigli

Potete sostituire il prosciutto cotto con salame, aggiungere verdure o variare i formaggi.

Per un tocco extra, potete servire la pizza con una salsa a base di pomodoro o una salsa piccante.

La pizza è migliore quando è appena uscita dalla friggitrice ad aria. Assicuratevi di servirla calda e croccante.

Un grazie va alla nostra cara amica Barbara Sodano per le sue ricette buonissime.

