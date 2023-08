Involtini di verza e riso in friggitrice ad aria

Nella storia della cucina probabilmente si potrebbero scrivere decine e decine di libri sugli involtini. Questa preparazione particolare è presente infatti praticamente in tutte le culture, da quella cinese a quella nostrana. Quando si parla di involtini con il riso all’interno, come in questo caso, probabilmente ci si trova di fronte a piatti con origini dell’est Europa.

Questi involtini di verza di riso in friggitrice ad aria infatti, possono ricordare un tipico piatto di origine ungherese. Ricordatevi solamente però di prepararli nel periodo in cui la verza è di stagione, altrimenti la loro consistenza potrebbe non essere il massimo.

Se volete cimentarvi in altro ecco come fare un Rotolo di frittata in friggitrice ad aria, con un ripieno di formaggio filante.

Ingredienti involtini di verza di riso in friggitrice ad aria

8 foglie di verza

200 g di riso

Formaggio grattugiato

1 salsiccia fresca

100 g carne macinata mista

1 cipolla bianca

Olio q.b.

Sale q.b.

pepe q.b

Procedimento

Iniziate preparando il soffritto: tritate finemente la cipolla, 2 foglie di verza ed andate a soffriggere il tutto in padella a fuoco medio-alto. Aggiungete la salsiccia fresca e la carne macinata, aggiustate di pepe e fate rosolare il tutto. Cuocete il riso in acqua salata, una volta cotto al dente scolatelo e versatelo nella padella del soffritto. Amalgamate, e aggiungete una generosa quantità di grana grattugiato mescolando bene.

Sbollentate le foglie di verza in acqua salata per alcuni minuti, fino a quando diverranno morbide. Prendete una porzione di riso e avvolgetela in ogni foglia di verza, creando degli involtini. Mettete tutti gli involtini di verza in una pirofila e aggiungete 2 mestoli di acqua e un filo di olio sopra di essi.

Cottura

Spolverate con ulteriore grana grattugiato sulla superficie degli involtini. Accendete la friggitrice ad aria ed impostatela a 180 gradi. Mettete la pirofila a cuocere per 15 minuti circa quindi, sfornate gli involtini di verza e lasciateli raffreddare leggermente prima di servirli.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice.

Consigli

Per renderli ancora più gustosi, potete arricchire il ripieno degli involtini di verza aggiungendo una generosa manciata di formaggio grattugiato come pecorino o parmigiano al riso prima di avvolgerlo nelle foglie di verza.



Se preferite una versione più “ungherese” aggiungete della paprika e sentirete che buoni.

Potete aggiungere della salsa di pomodoro già pronta al ripieno.