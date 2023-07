Rotolo di frittata in friggitrice ad aria, con un ripieno di formaggio filante

A volte la semplicità di un piatto è anche la sua forza e, con pochi e semplici ingredienti, si potrà preparare qualche cosa di veramente buono ma soprattutto sano.

Questo rotolo di frittata in friggitrice ad aria ne è un chiaro esempio. Sono tutti ingredienti che potete trovare tranquillamente in frigorifero ma soprattutto, sarà una preparazione molto veloce.

E se non avete idee su cosa portare al mare o durante un pic nic, questo è il piatti giusto.

Se volete provare altro ecco come fare le Spinacine di pollo fatte in casa e cotte in friggitrice ad aria.

Ingredienti rotolo di frittata in friggitrice ad aria

5 uova

4 cucchiai di latte

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di formaggio spalmabile

Sale e pepe

prezzemolo tritato

Olio

5 fette di scamorza

3 fette di prosciutto cotto

Procedimento

In una ciotola, sbattete le uova con il latte fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungete il parmigiano grattugiato, pepe, prezzemolo, sale e mescolate bene. Ungete una teglia con olio per evitare che la frittata si attacchi e versate metà del composto. Il segreto per un rotolo perfetto sarà dato dallo spessore della frittata che dovrà essere sottile.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria e impostate la temperatura a 190 gradi. Cuocetela per circa 10/15 minuti o fino a quando risulta cotta e dorata. Controllate comunque la cottura aprendola perché le tempistiche tendono a variare leggermente in base alla marca del vostro elettrodomestico. Ripetete l’operazione per realizzare la seconda frittata.

Una volta cotta, togliete la teglia dalla friggitrice e lasciate raffreddare per qualche minuto.

Farcite le frittate dalla parte più colorata, aggiungete un cucchiaio di formaggio spalmabile, le fette di scamorza e prosciutto cotto, arrotolate delicatamente.

Mettete nuovamente i rotoli nella friggitrice ad aria riscaldata a 190 gradi per circa 5 minuti, fino a quando la scamorza si sarà fusa. Una volta terminata la cottura, togliete il rotolo di frittata dalla friggitrice, fatelo intiepidire prima di tagliarlo a fette.

Consigli

Potete aggiungere agli ingredienti un po’ di noce moscata insieme all’uovo ma anche la paprika dolce ci starà divinamente, donando anche un bel colore rosato al piatto.



Potete altresì sostituire la scamorza con qualunque formaggio affumicato vi piaccia come cheddar, emmental o mozzarella sgocciolata. Al posto del prosciutto cotto potete utilizzare del tonno in scatola oppure salmone affumicato e una grattugiata di limone.

Potete servire questo piatto anche freddo, lasciatelo in frigo per almeno 3 ore coperto da pellicola alimentare.

