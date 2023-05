Involtini di zucchine e speck in friggitrice ad aria, il contorno velocissimo

Gli involtini di zucchine e speck in friggitrice ad aria sono un piatto leggero e gustoso, perfetto per un pranzo o una cena estiva. In questa ricetta, vi spiegheremo come preparare degli involtini di zucchine in friggitrice ad aria in quattro e quattr’otto, senza doverli friggere nell’olio bollente.

La cottura in questo elettrodomestico ridurrà l’apporto di calorie e renderà gli involtini croccanti all’esterno e morbidi all’interno, adatti per qualsiasi regime alimentare.

- Advertisement -

Grazie mille a Sabry Guarino per aver postato la sua ricetta sul nostro gruppo Facebook permettendoci di pubblicarla. Se volete provare altre ricette ecco come fare dei Panini di pancarrè croccanti in friggitrice ad aria.

Ingredienti involtini di zucchine e speck in friggitrice ad aria

2 zucchine medie

100 g di speck a fette

100 g di scamorza affumicata a fette sottili

100 g di farina

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

Basilico fresco q.b.

Procedimento

Lavate le zucchine e tagliatele a fette sottili, lunghe circa 10 cm. ( potete usare un pelapatate ). Passate le fette di zucchine nella farina, scuotendone l’eccesso. Prendete una fetta di speck e una fetta di scamorza o di emmenal e adagiatele sulle fettine di zucchine, arrotolatele su se stesse e fermate il tutto con uno stecchino di legno.

- Advertisement -

Potete se volete, anche spuzzare dell’olio per friggitrice ad aria sulle zucchine. Adagiate gli involtini di zucchine all’interno, uno accanto all’altro, creando una ghirlanda.

Cospargete gli involtini con sale, pepe, parmigiano grattugiato e delle foglie di basilico.

Date un ulteriore puff di olio extravergine di oliva sopra gli involtini.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria a 195°C e cuocete gli involtini per 12 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti. Consigliamo di girarli gli ultimi 4 minuti.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare da una friggitrice all’altra. Fate attenzione durante il vostro primo tentativo.

Consigli

Se preferite un sapore più deciso, potete sostituire lo speck con della pancetta affumicata, del bacon o del prosciutto crudo.

Potete aggiungere anche del formaggio grattugiato all’impasto della farina per renderlo ancora più gustoso.

Servite le zucchine ripiene come contorno ad un gustoso piatto di carne o pesce.

4 curiosità sulle zucchine che non conoscevi

Le zucchine sono originarie dell’America Centrale e del Sud, ma oggi sono ampiamente coltivate in tutto il mondo. In botanica, le zucchine sono considerate frutti e non verdure, in quanto crescono da un fiore fecondato e contengono semi. Le zucchine contengono una quantità significativa di acqua, il che le rende un’ottima scelta per chi cerca di mantenere un’adeguata idratazione. Le zucchine possono essere di diverse varietà, tra cui la varietà italiana conosciuta come zucchina trombetta o zucchina lunga siciliana, che è più lunga e più sottile delle zucchine comuni.

Come conservare le zucchine?

Le zucchine si conservano meglio quando sono fresche. Potete conservarle in frigorifero in modo da mantenerle fresche per diversi giorni. Leggi i nostri consigli:

Conservate le zucchine non lavate e avvolte in un sacchetto di plastica o di carta. Le zucchine possono anche essere conservate in un contenitore di plastica con un coperchio. Evitate di conservare le zucchine accanto a frutta e verdura che emettono gas etilene, come mele e banane, in quanto ciò potrebbe accelerare il processo di maturazione delle zucchine. Se avete zucchine tagliate o a cubetti, conservatele in un contenitore ermetico in frigorifero e utilizzatele entro 2-3 giorni. Le zucchine possono anche essere congelate, ma prima devono essere sbollentate per pochi minuti e poi immerse in acqua fredda per interrompere la cottura. Conservatele in sacchetti per congelatore etichettati e utilizzatele entro 8-10 mesi.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM