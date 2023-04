Panini di pancarrè croccanti in friggitrice ad aria, scopri come realizzarli con il salmone

I panini di pancarré ripiene in friggitrice ad aria sono un’ottima alternativa ai panini tradizionali, perfetti per una cena leggera o un pranzo al sacco. Questa ricetta è veloce, semplice e deliziosa, grazie all’utilizzo della friggitrice ad aria che permette di ottenere una croccantezza perfetta senza l’utilizzo di olio in eccesso.

Un ringraziamento speciale va a Barbara Sodano che ci ha suggerito questa golosa ricetta, facilissima da fare ma molto fantasiosa. Se volete provare altro ecco anche la ricetta Baguette ripiene in friggitrice ad aria.

I panini realizzati con il pancarrè formeranno delle tasche croccanti da farcire con i gusti che più vi piacciono. In questa ricetta è stato utilizzato il salmone. Che ne dite di provare a farli?

Ingredienti 4 tasche di pancarrè ripiene in friggitrice ad aria

4 fette di pancarré senza crosta

1 uovo

50 g di pangrattato

20 g di parmigiano grattugiato

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Ingredienti ripieno

50 g di feta a dadini

50 g di salmone affumicato

50 g di olive nere denocciolate

50 g di rucola

Olio extravergine di oliva q.b.

Glassa balsamica q.b.

Procedimento

Prendete le fette di pancarré e schiacciatele con il mattarello, sovrapponetele in modo da avere un doppio strato di pancarré. Con un coppapasta da 12cm, tagliate dei cerchi di pancarré. Con le dita, chiudete bene i bordi delle tasche di pancarré.

In un piatto sbattete l’uovo ed aggiungete sale e pepe a piacere. In un altro piatto, mescolate il pangrattato con il parmigiano grattugiato.

Passate ogni tasca di pancarré prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, assicurandovi che sia completamente ricoperta.

Cottura

Mettete le tasche di pancarré sulla carta forno e spruzzate un po’ di olio su entrambi i lati. Accendete la friggitrice ad aria a 190°C per 12 minuti, girando le tasche a metà cottura. Una volta cotte, tagliate le tasche di pancarré a metà, apritele per far spazio al ripieno.

Farcite i panini di pancarré con feta a dadini, salmone affumicato, olive nere denocciolate e rucola, condite con olio extravergine d’oliva e glassa balsamica.

Consigli

Servite subito con il pancarrè ancora tiepido e croccante.

È possibile sbizzarrirsi con altri ingredienti per il ripieno, come pomodori secchi, mozzarella, basilico o pesto.

Questa ricetta è molto versatile e può essere adattata ai gusti di tutti. Ricordate di usare sempre ingredienti freschi e di alta qualità per ottenere il massimo risultato.

