iPhone 12, ultimatum della Francia ad Apple sulle radiazioni elettromagnetiche troppo alte

iPhone 12 è il modello smartphone di Apple lanciato nel 2020. L’Agenzia nazionale per le frequenze francese ha ordinato al colosso hi-tech di ritirare il suo prodotto dal mercato francese perché emette livelli di radiazioni elettromagnetiche troppo elevati. E non solo, Apple deve risolvere il problema delle radiazioni elettromagnetiche troppo elevate anche in tutti gli altri prodotti venduti, “pena il loro ritiro”. Il colosso ha quindici giorni di tempo per mettersi in regola.

Le dichiarazioni del ministro francese

Il Ministro francese del Digitale, Jean-Noël Barrot, ha commentato il comunicato stampa inviato martedì sera all’Afp (agenzia di stampa francese). Chiarisce che basterebbe un semplice aggiornamento del software e che ha fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le regole francesi. ” La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione” le parole durissime del ministro.

Alcuni numeri e la risposta di apple

Secondo l’Agenzia francese che monitora le radiazioni elettromagnetiche, l’iPhone 12 supera di 1,74 W per chilogrammo (W/kg) il valore limite normativo corrispondente all’energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano. Apple ha risposto che l’iPhone 12 è conforme agli standard a livello globale e definito da numerose organizzazioni internazionali.

Sembra, infatti, che il colosso di Cupertino abbia consegnato all’Anfr studi di laboratori effettuati da terzi sulle radiazioni emesse, secondo questi dati tutti i dispositivi soddisfano gli standard.

Onde elettromagnetiche smartphone: alcuni consigli

I cellulari, spiega altroconsumo.it, emettono onde a diretto contatto con la testa. Ecco alcuni consigli per limitare i danni: utilizza l’auricolare per tenere lo smartphone lontano dalla testa, fai telefonate brevi, evita di fare telefonate dove la copertura del segnale è scarsa, ad esempio in treno o in ascensore, tieni lontano il telefono dalla testa. Infine, moderate l’utilizzo degli smartphone e anche tablet da parte dei bambini, il loro sistema nervoso in formazione è sensibile alle radiazioni elettromagnetiche.