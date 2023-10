iPhone 15: è stato scoperto il motivo per cui si surriscalda

Il nuovo iPhone 15, da poco presentato con tutta la serie Max e Pro, si surriscalda. Dei bug o altri fattori interni portano il nuovo smartphone di Apple, e per questo anche molto costoso, ad avere dei problemi. Il colosso di Cupertino ha ricevuto numerose segnalazioni e lamentele, gli sviluppatori si sono messi al lavoro per risolvere il surriscaldamento.

Qual è il problema? Perché l’iPhone 15 si surriscalda?

Le segnalazioni sui modelli 15 dell’iPhone sono arrivate da tutte le parti del mondo. l’iPhone 15 normale, Pro e Max si surriscaldano con un mal funzionano a temperature elevate. Il problema non è legato al design, al titanio utilizzato, nè ai nuovi chip. Apple e gli esperti dicono che è un insieme di condizioni.

- Advertisement -

Sia su Forbes che su 9to5mac, gli sviluppatori di Apple hanno rilasciato delle dichiarazioni. Hanno spiegato che il problema è legato alla riconfigurazione o il ripristino di app d terze parti che necessitano installazione ma anche aggiornamento o talvolta di essere cancellati o ripristinati. Tutte attività che richiedono molto background. Apple, quindi, identifica nelle applicazioni di terze parti la causa del sovraccarico della CPU.

Ecco alcune app che possono causare problemi al momento dell’aggiornamento o del ripristino

Le app identificate come causa del surriscaldamento sono Asphalt 9, Uber e Instagram. Questi problemi sono stati risolti lo scorso 27 settembre. Il surriscaldamento potrebbe avvenire con altre app? Sì, ma scoperto il problema Apple può risolverlo, come ha promesso di farlo, con il prossimo aggiornamento del software.

- Advertisement -

Come stanno andando le vendite degli iPhone 15

Partiamo da un’analisi borsistica, Apple oggi è in chiusura a 1,78%, +2,90 dollari, valore in salita di 165,5 euro. Positivi anche Amazon e Microsoft in questo ordinario lunedì di inizio ottobre.

Adesso passiamo ad alcune classifiche, gli esperti d DxOMark hanno valutato il modello Pro Max, il top di gamma superiore. La Mela si colloca al primo posto ma non in tutte le classifiche, ad esempio per alcuni aspetti viene superato da Huawei P60.

Anche HDBlog recensisce e colloca l’iPhone 15 Pro Max al vertice di altri nuovi modelli, nonostante il problema di surriscaldamento segnalato da molti utenti e comunque risolto.

Queste analisi sono importanti perché gli investitori perdono facilmente fiducia di fronte ad un problema. Apple può contare sul successo del Watch Series 9 che sta andando molto bene con il suo nuovo chip.