Isola dei Famosi 2023, cambio cast: le direttive di Pier Silvio Berlusconi

La prossima edizione de L’Isola dei famosi 2023 è tra i sorvegliati speciali dei vertici Mediaset. Dopo gli avvenimenti accaduti durante il Grande Fratello Vip7 che hanno indotto Pier Silvio Berlusconi a prendere seri provvedimenti, la direzione di rete avrebbe deciso di rivoluzionare la messa in onda dei reality.

Mediaset non ha nessuna intenzioni di sospenderli tanto che ha già dato approvazione per realizzare il GFVIP8, ma a quanto pare ha posto nuove regole nel rispetto dei telespettatori. Secondo Dagospia Pier Silvio Berlusconi e i suoi collaboratori avrebbe già cambiato il cast dei naufraghi. Alcuni volti scelti dalla produzione del format non avrebbero avuto l’approvazione dell’AD di Mediaset:

“Due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…”, ha scritto il noto portale e a quanto pare ci sarebbero ulteriori cambiamenti. Dagospia ha aggiunto anche che ci sarà una novità tra tra gli autori: “Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”.

Isola dei Famosi 2023, solo 4 naufraghi ufficiali

Ufficialmente la produzione de L’Isola dei famosi ha confermato solo 4 naufraghi: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Helena Prestes, gli altri citati non hanno avuto nessuna dichiarazione.

Questo vuol dire che fino al debutto del format che è previsto per lunedì 17 aprile su Canale 5 le cose possono cambiare. I vertici Mediaset si riservano comunque l’ultima parola e questo anche per garantire gli introiti pubblicitari, unica fonte di sostentamento delle reti private.