It Alert, nuovo sistema allarme per le emergenze. Ecco le regioni che partiranno a settembre con la sperimentazione.

Uno messaggio per avvisare la popolazione in caso di emergenze. Parliamo di IT Alert, il nuovo sistema di allarme della protezione civile. A settembre partiranno le sperimentazioni per tante regioni e zone autonome, a breve il calendario preciso.

Chi riceve il messaggio è costretto a fermarsi per dare conferma di ricezione del messaggio, quindi confermare che sa dell’emergenza, che sta bene, che può uscire, se ha bisogno di aiuto o meno. “Un semplice SMS sui nostri telefoni che, data l’importanza, è in grado di mettere in stand-by ogni funzionalità dello smartphone, costringendo l’utente a dare conferma della ricezione del messaggio” (fonte Messaggero).

Piano sperimentazione, le regioni che partiranno a settembre

La Toscana è stata la prima regione ad effettuare il test IT Alert. Poi nei mesi estivi si sono aggiunte Sardegna, Calabri, Emilia Romagna.

Dal 12 settembre, la sperimentazione IT Alert partirà in Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il 14 settembre partirà in Piemonte, Puglia, Umbria, il 10 in Basilicata, Lombardia. Il 21 settembre in Lazio, Valle D’Aosta e Veneto. Ancora, in Liguria, Abruzzo, Trentino, Bolzano.

Come funziona il test

I cittadini riceveranno un alert, dovranno prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Terminata la sperimentazione, It Alert entrerà a regime sull’intero territorio nazionale, permetterà ai cittadini di essere informati nei casi di gravi emergenze. Ecco le tipologie di rischio che potranno rientrare negli avvisi:

Precipitazioni intense

Maremoto generato da un sisma

Collasso di una grande diga

Attività vulcanica

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (d.lgs. 105/2015).

Ulteriori indicazioni sul test