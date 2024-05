Italia in ripresa economica: TeamSystem premia le eccellenze con “Lo scenario delle professioni”

Nel 2022, l’economia italiana ha superato ogni aspettativa, con un aumento del Prodotto Interno Lordo del 3,4%, molto oltre l’1,5% previsto. Il trend positivo non si è fermato nel 2023: si è raggiunta una crescita ulteriore dell’0,7%, ovvero superiore alla media dell’Eurozona, pari allo 0,5%.

In un periodo di svolta come questo, in cui l’Italia continua a mostrare segnali positivi di crescita economica, diventa ancora più essenziale il contributo dei professionisti di spicco. Queste persone, provenienti da varie categorie professionali, riescono a distinguersi e a giocare un ruolo chiave nel promuovere la ripresa della nazione e perciò è importante celebrarle.

Nel contesto imprenditoriale, i commercialisti e i consulenti del lavoro sono figure indispensabili per lo sviluppo e la gestione efficace di un’azienda, sono gli specialisti che forniscono le competenze che consentono alle aziende di operare in modo efficiente, conforme alle normative e orientato al successo.

Da questo scenario TeamSystem – tech company leader in Italia nei servizi di digitalizzazione professionale – ha deciso di organizzare per la terza volta consecutiva “Lo scenario delle professioni“ dopo il successo delle precedenti edizioni. L’obiettivo principale dell’evento è quello di premiare le eccellenze che stanno guidando la ripresa economica, dando visibilità e riconoscendo l’impegno delle cento migliori figure professionali tra consulenti del lavoro e commercialisti.

Il prossimo “Lo scenario delle professioni”, promosso con i partner di rilievo Euroconference e Forbes, si terrà il 14 maggio a Cernobbio, sarà un momento unico per celebrare il contributo di questi professionisti e mettere in luce il loro ruolo fondamentale nella crescita economica dell’Italia. In particolare, le premiazioni della giuria esperta avverranno nell’ambito di quattro macroaree: Crescita e competenza, Innovazione digitale, Valore economico e sviluppo di business, Giovani professionisti, categoria per la prima volta presente al Best in Class.

Per non perdere l’evento e partecipare online ci si può iscrivere entro e non oltre il 13 maggio alle ore 11 attraverso la pagina dedicata.